Jocurile Olimpice de iarnă 2026, programul sportivilor români sâmbătă 7 februarie 

Vineri seara încep, în Italia, Jocurile Olimpice de iarnă 2026, competiţie la care participă mii de sportivi, printre care şi 29 de reprezentanţi ai ţării noastre.

România este reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Facebook/Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

România va avea, în Italia, cu aproape 50% mai mulţi sportivi decât la ediţia precedentă, Beijing 2022, ţara noastră urmând a fi reprezentată la sporturi precum schi alpin, sărituri cu schiurile, sanie, bob, biatlon, schi fond, snowboard şi patinaj artistic.

Deşi Jocurile Olimpice de iarnă 2026 încep, oficial, vineri seara, la Milano şi în împrejurimi se desfăşoară, deja, diferite probe care au legătură cu competiţia amintită, chiar dacă vorbim, în special, de sesiuni care să ajute, cel puţin pentru moment, sportivii să se acomodeze cu condiţiile de competiţie.

De exemplu, sportivii de la schi fond, Paul Pepene, Delia Reit și Gabriel Cojocaru, au efectuat antrenamente dedicate acomodării, în timp ce Vali Creţu şi Eduard Crăciun au efectuat antrenamente oficiale la sanie.

Programul sportivilor români la Jocurile Olimpice de iarnă, sâmbătă 7 februarie

Sâmbătă, 7 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă sunt programate probe care au legături cu sporturi precum sărituri cu schiurile, sanie sau schi fond.

La sărituri cu schiurile sunt programate acţiuni dedicate probei de sărituri individual feminin, de la trambulina normală. De la ora 18.45 ar urma să aibă loc runda de probă, rundă în urma căreia să se stabilească ordinea la start, de la ora 19.45 ar urma să aibă loc runda 1, iar de la ora 20.57 ar urma să aibă loc runda finală. Deşi România are două sportive în delegaţie pentru proba de sărituri cu schiurile, este de aşteptat ca Daniela Toth şi Delia Folea să participe doar la proba pe echipe mixte.

La sanie individual masculin, unde îi avem implicaţi pe Valentin Creţu şi Eduard Crăciun, sâmbătă sunt programate primele două manşe, de la 18.00 şi 19.32. Totuşi, ziua va fi prefaţată de noi antrenamente oficiale disputate pentru proba de individual feminin, de la 14.30 şi 15.25. La individual feminin ar urma să fie reprezentaţi de Corina Buzăţoiu, în timp ce Raluca Strămăturaru şi Carmen Manolescu ar urma să-şi încerce norocul la dublu feminin şi poate chiar şi la ştafetă.

Sâmbătă, de la ora 14.00, este programată şi finala feminină de 10 km+10 km skiatlon.

