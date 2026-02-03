Programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. 29 de sportivi ne reprezintă la ediţia din acest an

În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România nu va lipsi de la marele eveniment.

29 de sportivi reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Facebook/Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Oficial, Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, 6 februarie 2026, când va avea loc Festivitatea de Deschidere, la Stadio San Siro, însă, deja, din 4 şi 5 februarie vor avea loc diferite confruntări de curling şi hochei pe gheaţă, dar şi anumite probe la snowboard.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vorbim despre o cifră cu aproape 50% mai mare decât ediţia precedentă, la Beijing, în 2022, România având doar 21 de participanţi.

Programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

Articolul continuă după reclamă

Schi alpin - Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu

Program schi alpin

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 - Slalom uriaș masculin - Manșa 1

14:30 - Slalom uriaș masculin - Manșa 2 - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

11:00 - Slalom uriaș feminin - Manșa 1

14:30 - Slalom uriaș feminin - Manșa 2 - FINALĂ

Luni, 16 februarie

11:00 - Slalom masculin - Manșa 1

14:30 - Slalom masculin - Manșa 2 - FINALĂ

Miercuri, 18 februarie

11:00 - Slalom feminin - Manșa 1

14:30 - Slalom feminin - Manșa 2 - FINALĂ

Sărituri cu schiurile - Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Program schi sărituri

Joi, 5 februarie

18:00- Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1

21:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1

Vineri, 6 februarie

10:00 -Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2

Sâmbătă, 7 februarie

18:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda 1

20:57 - Trambulină normală, individual feminin - Runda FINALĂ

Duminică, 8 februarie

17:30 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3

20:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2

Luni, 9 februarie

19:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda 1

21:12 - Trambulină normală, individual masculin - Runda FINALĂ

Marți, 10 februarie

18:30 - Echipe mixte - Runda de probă

19:45 - Echipe mixte - Runda 1

21:00 - Echipe mixte - Runda FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

18:30 - Trambulină mare, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină mare, individual masculin - Runda 1

20:57 - Trambulină mare, individual masculin - Runda FINALĂ

Duminică, 15 februarie

18:30 - Trambulină mare, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

19:45 - Trambulină mare, individual feminin - Runda 1

20:57 - Trambulină mare, individual feminin - Runda FINALĂ

Luni, 16 februarie

19:00 - Super echipe masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)

20:00 - Super echipe masculin - Runda 1

20:43 - Super echipe masculin - Runda 2

21:20 - Super echipe masculin - Runda FINALĂ

Sanie - Raluca Strămăturaru, Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan, Darius Șerban, Eduard Crăciun

Program sanie

Miercuri, 4 februarie

20:30 - Sanie individual masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) - Sanie individual masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Joi, 5 februarie

15:30 - Sanie individual masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

16:25 - Sanie individual masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

(după manșa 1) - Sanie individual feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Vineri, 6 februarie

11:00 - Sanie individual masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)

11:55 - Sanie individual masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 7 februarie

14:30 - Sanie individual feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

15:25 - Sanie individual feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual masculin – Manșa 1

19:32 - Sanie individual masculin – Manșa 2

Duminică, 8 februarie

09:00 - Sanie individual feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)

09:55 - Sanie individual feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)

14:30 - Sanie dublu masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

15:11 - Sanie dublu masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

15:40 - Sanie dublu feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

16:11 - Sanie dublu feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual masculin – Manșa 3

19:31 - Sanie individual masculin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Luni, 9 februarie

14:00 - Sanie dublu masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

14:41 - Sanie dublu masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)

15:10 - Sanie dublu feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

15:41 - Sanie dublu feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie feminin, Manșa 1

19:32 - Sanie individual feminin, Manșa 2

Marți, 10 februarie

09:00 - Sanie dublu masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)

09:41 - Sanie dublu masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)

10:10 - Sanie dublu feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)

10:41 - Sanie dublu feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)

18:00 - Sanie individual feminin – Manșa 3

19:41 - Sanie individual feminin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)

Miercuri, 11 februarie

18:00 - Sanie dublu feminin – Manșa 1

18:48 - Sanie dublu masculin – Manșa 1

19:48 - Sanie dublu feminin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

20:37 - Sanie dublu masculin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)

Joi, 12 februarie

19:30 - Ștafetă echipe (FINALĂ)

Bob - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica

Program bob

Joi, 12 februarie

12:50* - Bob 2 persoane masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)

15:30 - Monobob feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

Vineri, 13 februarie

09:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)

11:45 Monobob feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Sâmbătă, 14 februarie

11:00 - Monobob feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

13:30 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)

Duminică, 15 februarie

11:00 - Monobob feminin - Manșa 1

12:47 - Monobob feminin - Manșa 2

Luni, 16 februarie

11:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 1

12:57 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 2

20:00 - Monobob feminin - Manșa 3

22:04 - Monobob feminin - Manșa 4 (Clasament FINAL)

Marți, 17 februarie

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)

20:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 3

22:03 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 4 (Clasament FINAL)

Miercuri, 18 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 1 (antrenament oficial)

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)

Joi, 19 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 2 (antrenament oficial)

15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)

Vineri, 20 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 3 (antrenament oficial)

19:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 1

20:48 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 2

Sâmbătă, 21 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 1

12:57 - Bob 4 persoane - Manșa 2

20:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 3

22:03 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 4 (Clasament FINAL)

Duminică, 22 februarie

11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 3

13:12 - Bob 4 persoane - Manșa 4 (Clasament FINAL)

Biatlon - Anastasia Tolmacheva, George Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev, Raul Flore

Program biatlon

Marți, 10 februarie

14:30 – 20 km individual masculin - FINALĂ

Miercuri, 11 februarie

15:15 - 15 km individual feminin - FINALĂ

Vineri, 13 februarie

15:00 - 10 km sprint masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 14 februarie

15:00 - 7,5km sprint feminin - FINALĂ

Duminică, 15 februarie

12:15 - 12,5 km urmărire masculin - FINALĂ

15:45 - 10 km urmărire feminin - FINALĂ

Marți, 17 februarie

15:30 - Ștafetă 4x7,5 km masculin - FINALĂ

Vineri, 20 februarie

15:15 – 15 km mass start masculin - FINALĂ

Sâmbătă, 21 februarie

15:15 - 12,5 km mass start feminin - FINALĂ

Schi Fond - Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Program schi fond

Sâmbătă, 7 februarie

14:00 - 10 km+10 km skiatlon feminin - FINALA

Duminică, 8 februarie

13:30 - 10 km+10 km skiatlon masculin - FINALA

Marți, 10 februarie

10:15 - Sprint clasic feminin - Calificări

10:55 - Sprint clasic masculin - Calificări

12:45 - Sprint clasic feminin - Sferturi de finală

13:15 - Sprint clasic masculin - Sferturi de finală

13:45 - Sprint clasic feminine- Semifinale

13:57 - Sprint clasic masculin - Semifinale

14:13 - Sprint clasic feminin - FINALA

14:25 - Sprint clasic masculin - FINALA

Joi, 12 februarie

14:00 - 10 km liber feminin - FINALA

Vineri, 13 februarie

12:45 - 10 km liber masculin - FINALA

Miercuri, 18 februarie

11:15 - Sprint liber echipe masculin - Calificări

13:15 - Sprint liber echipe masculin - FINALA

Sâmbătă, 21 februarie

12:00 - 50 km mass-start clasic masculin - FINALA

Snowboard - Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Program snowboard

Vineri, 13 februarie

11:00- Snowboard Cross , Feminin, Manșa 1

11:55 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 2

14:30 - Snowboard Cross, Feminin, Optimi

15:03 - Snowboard Cross, Feminin, Sferturi

15:24 - Snowboard Cross, Feminin, Semifinale

15:41 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mică

15:46 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mare

Patinaj Artistic - Julia Sauter

Program patinaj artistic

Marți, 17 februarie

19:45 - Patinaj artstic individual feminin - Program scurt

Joi, 19 februarie

20:00 - Patinaj artistic individual feminin - Program liber - FINALĂ

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi operatorii reali sau pe cei cu Inteligenţă Artificială? Operatori reali Operatori AI

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰