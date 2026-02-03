Programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. 29 de sportivi ne reprezintă la ediţia din acest an
În perioada 6-22 februarie 2026, în Italia are loc o nouă ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România nu va lipsi de la marele eveniment.
Oficial, Jocurile Olimpice de iarnă încep vineri, 6 februarie 2026, când va avea loc Festivitatea de Deschidere, la Stadio San Siro, însă, deja, din 4 şi 5 februarie vor avea loc diferite confruntări de curling şi hochei pe gheaţă, dar şi anumite probe la snowboard.
România va fi reprezentată de 29 de sportivi la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Vorbim despre o cifră cu aproape 50% mai mare decât ediţia precedentă, la Beijing, în 2022, România având doar 21 de participanţi.
Programul românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2026
Schi alpin - Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu
Program schi alpin
Sâmbătă, 14 februarie
11:00 - Slalom uriaș masculin - Manșa 1
14:30 - Slalom uriaș masculin - Manșa 2 - FINALĂ
Duminică, 15 februarie
11:00 - Slalom uriaș feminin - Manșa 1
14:30 - Slalom uriaș feminin - Manșa 2 - FINALĂ
Luni, 16 februarie
11:00 - Slalom masculin - Manșa 1
14:30 - Slalom masculin - Manșa 2 - FINALĂ
Miercuri, 18 februarie
11:00 - Slalom feminin - Manșa 1
14:30 - Slalom feminin - Manșa 2 - FINALĂ
Sărituri cu schiurile - Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Program schi sărituri
Joi, 5 februarie
18:00- Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 1
21:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 1
Vineri, 6 februarie
10:00 -Trambulina normală, individual feminin – antrenament oficial 2
Sâmbătă, 7 februarie
18:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 - Trambulină normală, individual feminin - Runda 1
20:57 - Trambulină normală, individual feminin - Runda FINALĂ
Duminică, 8 februarie
17:30 – Trambulină normală, individual feminin- antrenament oficial 3
20:00 – Trambulină normală, individual masculin – antrenament oficial 2
Luni, 9 februarie
19:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 - Trambulină normală, individual masculin - Runda 1
21:12 - Trambulină normală, individual masculin - Runda FINALĂ
Marți, 10 februarie
18:30 - Echipe mixte - Runda de probă
19:45 - Echipe mixte - Runda 1
21:00 - Echipe mixte - Runda FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
18:30 - Trambulină mare, individual masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 - Trambulină mare, individual masculin - Runda 1
20:57 - Trambulină mare, individual masculin - Runda FINALĂ
Duminică, 15 februarie
18:30 - Trambulină mare, individual feminin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
19:45 - Trambulină mare, individual feminin - Runda 1
20:57 - Trambulină mare, individual feminin - Runda FINALĂ
Luni, 16 februarie
19:00 - Super echipe masculin - Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start)
20:00 - Super echipe masculin - Runda 1
20:43 - Super echipe masculin - Runda 2
21:20 - Super echipe masculin - Runda FINALĂ
Sanie - Raluca Strămăturaru, Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Marian Gîtlan, Darius Șerban, Eduard Crăciun
Program sanie
Miercuri, 4 februarie
20:30 - Sanie individual masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)
(după manșa 1) - Sanie individual masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)
Joi, 5 februarie
15:30 - Sanie individual masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)
16:25 - Sanie individual masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 - Sanie individual feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)
(după manșa 1) - Sanie individual feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)
Vineri, 6 februarie
11:00 - Sanie individual masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)
11:55 - Sanie individual masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)
Sâmbătă, 7 februarie
14:30 - Sanie individual feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)
15:25 - Sanie individual feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 - Sanie individual masculin – Manșa 1
19:32 - Sanie individual masculin – Manșa 2
Duminică, 8 februarie
09:00 - Sanie individual feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)
09:55 - Sanie individual feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)
14:30 - Sanie dublu masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)
15:11 - Sanie dublu masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)
15:40 - Sanie dublu feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)
16:11 - Sanie dublu feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)
18:00 - Sanie individual masculin – Manșa 3
19:31 - Sanie individual masculin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)
Luni, 9 februarie
14:00 - Sanie dublu masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)
14:41 - Sanie dublu masculin - Manșa 4 (antrenament oficial)
15:10 - Sanie dublu feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)
15:41 - Sanie dublu feminin - Manșa 4 (antrenament oficial)
18:00 - Sanie feminin, Manșa 1
19:32 - Sanie individual feminin, Manșa 2
Marți, 10 februarie
09:00 - Sanie dublu masculin - Manșa 5 (antrenament oficial)
09:41 - Sanie dublu masculin - Manșa 6 (antrenament oficial)
10:10 - Sanie dublu feminin - Manșa 5 (antrenament oficial)
10:41 - Sanie dublu feminin - Manșa 6 (antrenament oficial)
18:00 - Sanie individual feminin – Manșa 3
19:41 - Sanie individual feminin – Manșa 4 (CLASAMENT FINAL)
Miercuri, 11 februarie
18:00 - Sanie dublu feminin – Manșa 1
18:48 - Sanie dublu masculin – Manșa 1
19:48 - Sanie dublu feminin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)
20:37 - Sanie dublu masculin – Manșa 2 (CLASAMENT FINAL)
Joi, 12 februarie
19:30 - Ștafetă echipe (FINALĂ)
Bob - Mihai Tentea, George Iordache, Constantin Dinescu, Mihai Păcioianu, Andrei Nica
Program bob
Joi, 12 februarie
12:50* - Bob 2 persoane masculin - Manșa 1 (antrenament oficial)
15:30 - Monobob feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)
Vineri, 13 februarie
09:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 2 (antrenament oficial)
11:45 Monobob feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)
Sâmbătă, 14 februarie
11:00 - Monobob feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)
13:30 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 3 (antrenament oficial)
Duminică, 15 februarie
11:00 - Monobob feminin - Manșa 1
12:47 - Monobob feminin - Manșa 2
Luni, 16 februarie
11:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 1
12:57 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 2
20:00 - Monobob feminin - Manșa 3
22:04 - Monobob feminin - Manșa 4 (Clasament FINAL)
Marți, 17 februarie
15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 1 (antrenament oficial)
20:00 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 3
22:03 - Bob 2 persoane masculin - Manșa 4 (Clasament FINAL)
Miercuri, 18 februarie
11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 1 (antrenament oficial)
15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 2 (antrenament oficial)
Joi, 19 februarie
11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 2 (antrenament oficial)
15:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 3 (antrenament oficial)
Vineri, 20 februarie
11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 3 (antrenament oficial)
19:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 1
20:48 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 2
Sâmbătă, 21 februarie
11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 1
12:57 - Bob 4 persoane - Manșa 2
20:00 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 3
22:03 - Bob 2 persoane feminin - Manșa 4 (Clasament FINAL)
Duminică, 22 februarie
11:00 - Bob 4 persoane - Manșa 3
13:12 - Bob 4 persoane - Manșa 4 (Clasament FINAL)
Biatlon - Anastasia Tolmacheva, George Colțea, George Buta, Dmitrii Shamaev, Raul Flore
Program biatlon
Marți, 10 februarie
14:30 – 20 km individual masculin - FINALĂ
Miercuri, 11 februarie
15:15 - 15 km individual feminin - FINALĂ
Vineri, 13 februarie
15:00 - 10 km sprint masculin - FINALĂ
Sâmbătă, 14 februarie
15:00 - 7,5km sprint feminin - FINALĂ
Duminică, 15 februarie
12:15 - 12,5 km urmărire masculin - FINALĂ
15:45 - 10 km urmărire feminin - FINALĂ
Marți, 17 februarie
15:30 - Ștafetă 4x7,5 km masculin - FINALĂ
Vineri, 20 februarie
15:15 – 15 km mass start masculin - FINALĂ
Sâmbătă, 21 februarie
15:15 - 12,5 km mass start feminin - FINALĂ
Schi Fond - Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Program schi fond
Sâmbătă, 7 februarie
14:00 - 10 km+10 km skiatlon feminin - FINALA
Duminică, 8 februarie
13:30 - 10 km+10 km skiatlon masculin - FINALA
Marți, 10 februarie
10:15 - Sprint clasic feminin - Calificări
10:55 - Sprint clasic masculin - Calificări
12:45 - Sprint clasic feminin - Sferturi de finală
13:15 - Sprint clasic masculin - Sferturi de finală
13:45 - Sprint clasic feminine- Semifinale
13:57 - Sprint clasic masculin - Semifinale
14:13 - Sprint clasic feminin - FINALA
14:25 - Sprint clasic masculin - FINALA
Joi, 12 februarie
14:00 - 10 km liber feminin - FINALA
Vineri, 13 februarie
12:45 - 10 km liber masculin - FINALA
Miercuri, 18 februarie
11:15 - Sprint liber echipe masculin - Calificări
13:15 - Sprint liber echipe masculin - FINALA
Sâmbătă, 21 februarie
12:00 - 50 km mass-start clasic masculin - FINALA
Snowboard - Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Program snowboard
Vineri, 13 februarie
11:00- Snowboard Cross , Feminin, Manșa 1
11:55 – Snowboard Cross, Feminin, Manșa 2
14:30 - Snowboard Cross, Feminin, Optimi
15:03 - Snowboard Cross, Feminin, Sferturi
15:24 - Snowboard Cross, Feminin, Semifinale
15:41 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mică
15:46 – Snowboard Cross, Feminin, Finala mare
Patinaj Artistic - Julia Sauter
Program patinaj artistic
Marți, 17 februarie
19:45 - Patinaj artstic individual feminin - Program scurt
Joi, 19 februarie
20:00 - Patinaj artistic individual feminin - Program liber - FINALĂ
