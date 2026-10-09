Jucătorii echipei Flamengo au purtat joi, în timpul meciului cu Santos (2-2) din prima ligă braziliană de fotbal (Serie A), tricouri cu un mesaj împotriva interdicţiei impuse de guvernul Braziliei pariurilor sportive online, scrie EFE, citaţi de Agerpres .

Jucătorii lui Flamengo au protestat împotriva interzicerii pariurilor sportive. Mesajul afișat pe tricouri - X/Facebook - Clube de Regatas do Flamengo

''A interzice nu înseamnă a proteja'', scria pe tricouri, chiar sub stema clubului din Rio de Janeiro şi în locul unde apare de obicei numele sponsorului, o companie de pariuri sportive.

Fraza a apărut şi pe panourile publicitare din jurul terenului, potrivit presei locale prezente pe stadion.

Prin acest mesaj, liderul din Brazilia şi-a exprimat dezacordul faţă de măsura impusă în urmă cu două săptămâni de preşedintele şi candidatul la realegere Luiz Inacio Lula da Silva, cu puţin timp înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale.

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Flamengo şi alte cluburi din prima ligă s-au opus interdicţiei şi au avertizat cu privire la impactul financiar pe care aceasta îl va avea asupra finanţelor lor, deoarece multe dintre ele au sponsori din acest sector. Lula, însă, a minimalizat aceste îngrijorări, subliniind că epoca de aur a fotbalului brazilian a precedat ascensiunea pariurilor sportive, pe care le vede vinovate de creşterea dependenţei de jocuri de noroc şi a datoriilor familiale.

Decretul preşedintelui care interzice pariurile este valabil timp de 60 de zile, după care trebuie votat de Congresul Braziliei.