Spaniolul Pep Guardiola a declarat că s-a simţit ''stânjenit'' să refuze preluarea echipei de fotbal a Italiei, dar a menţionat că ar putea reveni în antrenorat în viitor, iar dacă ar face acest lucru i-ar conveni să aleagă o echipă naţională, transmite ESPN.com

Guardiola a motivat, în interviul de marţi acordat pentru Romario TV, că a refuzat propunerea Federaţiei italiene pentru că el considera că avea nevoie de o pauză după plecarea de la Manchester City, unde a petrecut 10 ani.

Deceniul, din 2016 până în 2026, încărcat de trofee pentru Manchester City, care au inclus şase titluri în Premier League, trei Cupe ale Angliei şi trofeul Ligii Campionilor, l-a epuizat pe Guardiola şi l-a forţat să-şi ia un an sabatic.

La scurt timp după plecarea de la City, Guardiola a fost abordat de Paolo Maldini şi de Leonardo, care lucrau pentru Federaţia italiană pentru găsirea unui nou selecţioner, pentru a-i evalua interesul de a prelua naţionala Italiei după ce aceasta a ratat calificarea la Cupa Mondială pentru a treia oară la rând.

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''Este pentru prima dată când vorbesc despre acest lucru, chiar dacă am mai amintit'', a declarat Guardiola la emisiunea lui Romario, fostul star al Braziliei şi al Barcelonei.

''M-am simţit stânjenit să refuz Italia, o asemenea ţară. Ar fi fost o mare onoare a carierei mele să antrenez echipa naţională a Italiei. Însă mi-am dat seama că trebuie să mă opresc. Dacă m-ar fi sunat în urmă cu doi ani, probabil că aş fi acceptat. Dar când Paolo Maldini şi Leonardo, la care ţin foarte mult, au venit la mine, eram în punctul în care trebuia pur şi simplu să mă opresc'', a explicat Guardiola.

''Aveam nevoie de timp pentru mine. După 18 ani ca antrenor, cu meciuri din trei în trei zile, vine un moment în care trebuie pur şi simplu să spui ca este de ajuns'', a continuat spaniolul.

Italia l-a numit în cele din urmă pe Roberto Mancini, care a mai condus naţionala Italiei în perioada 2018-2023 şi cu care a cucerit Campionatul European în 2020.

Fostul antrenor al Barcelonei şi al lui Bayern Munchen nu a menţionat o revenire în antrenorat, spunând că atunci când se va întâmpla acest lucru va fi pentru că cineva îl va dori.

Guardiola a spus că nu ştie unde anume se va întâmpla acest lucru, dar dacă a fost o echipă pe care nu a pregătit-o şi şi-ar dori acest lucru atunci o naţională ar fi, adăugând că acesta ar putea fi următorul său pas.

Pep Guardiola a fost dat ca posibil înlocuitor la naţionala SUA pentru a-l înlocui pe argentinianul Pochettino după ce acesta din urmă a fost instalat la Manchester United.

''Adevărul este că nu ştiu, chiar nu ştiu. Dar pentru moment, sunt bine. Dacă mă voi întoarce vreodată, va fi pentru că instinctul meu îmi spune să procedez astfel şi pentru că cineva mă vrea, atunci mă voi întoarce. Dar au fost atât de mulţi ani şi atât de multe meciuri'', a concluzionat Guardiola.