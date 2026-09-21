Grindeanu: AUR îşi doreşte anticipate în acest moment. Asta mi-a transmis Simion, în urmă cu 2-3 săptămâni
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că AUR, în acest moment, îşi doreşte alegeri anticipate, el arătând că asta i-a transmis George Simion, în urmă cu două sau trei săptămâni.
Sorin Grindeanu a declarat că liderul AUR, George Simion în urmă cu două sau trei săptămâni i-a spus că nu votează niciun guvern şi că el vrea alegeri anticipate.
”AUR, în acest moment îşi doreşte alegeri anticipate, ceea ce e, din perspectiva lor, probabil o decizie politică absolut corectă, fiindcă vor să valorifice procentele la care se află. Nu doresc altceva. Asta mi-a transmis mie George Simion, în urmă cu două sau trei săptămâni. V-am spus acest lucru la Parlament. Nu s-a schimbat, nu ştiu altceva. Dânşii doresc alegeri anticipate. Restul e spectacol”, a mai afirmat el.
Tot azi, Grindeanu a transmis că PSD a decis, în ședința Biroului Permanent Național, să nu voteze în Parlament Guvernul condus de Siegfried Mureșan, potrivit declarațiilor liderului social-democrat, Sorin Grindeanu.
"PSD nu poate gira acest model economic. L-am văzut pe Mureșan că vrea să fie discipolul lui Bolojan, de aceea PSD nu-l va vota", a declarat Grindeanu.
"Nici măcar nu își dorește să devină premier. E doar o regie prost pusă în scenă", a mai spus Grindeanu.
Social-democratul i-a reproșat lui Siegfried Mureșan și lipsa unor explicații privind acoperirea deficitului bugetar.
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