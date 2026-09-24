Steaua Bucureşti şi-a luat fotbalist crescut de FC Barcelona şi trecut pe la Real Madrid

Steaua Bucureşti, echipa de fotbal care ţine de Clubul Sportiv al Armatei, a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor.

Cei de la Steaua au anunţat, oficial, înregimentarea mijlocaşului marocan Ayoub Abou, 28 de ani, fotbalist crescut de FC Barcelona şi care a trecut şi pe la Real Madrid.

Abou a petrecut opt ani în celebra La Masia, înainte de a ajunge la FC Porto, în 2015. La nivel de seniori, fotbalistul, cotat acum, de site-urile de specialitate, la 150.000 de euro, a evoluat în 26 de meciuri pentru echipa a doua a lui Real Madrid, dar a mai prins partide şi în tricoul unor formaţii precum Rayo Majadahonda (Spania), SPAL (Italia), Ţarsko Selo (Bulgaria), Pirin Blagoevgrad (Bulgaria), Urartu (Armenia), Sutjeska Niksic (Muntenegru), Feirense (Portugalia) şi Septemvri Sofia (Bulgaria).