Observator » Sport » Steaua Bucureşti şi-a luat fotbalist crescut de FC Barcelona şi trecut pe la Real Madrid

Steaua Bucureşti şi-a luat fotbalist crescut de FC Barcelona şi trecut pe la Real Madrid

Mijlocaşul marocan Ayoub Abou a semnat cu Steaua Bucureşti Mijlocaşul marocan Ayoub Abou a semnat cu Steaua Bucureşti - Facebook/Steaua Bucureşti
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.09.2026, 15:49 | Modificat la 24.09.2026, 15:54

Steaua Bucureşti, echipa de fotbal care ţine de Clubul Sportiv al Armatei, a dat o nouă lovitură pe piaţa transferurilor.

Cei de la Steaua au anunţat, oficial, înregimentarea mijlocaşului marocan Ayoub Abou, 28 de ani, fotbalist crescut de FC Barcelona şi care a trecut şi pe la Real Madrid.

Abou a petrecut opt ani în celebra La Masia, înainte de a ajunge la FC Porto, în 2015. La nivel de seniori, fotbalistul, cotat acum, de site-urile de specialitate, la 150.000 de euro, a evoluat în 26 de meciuri pentru echipa a doua a lui Real Madrid, dar a mai prins partide şi în tricoul unor formaţii precum Rayo Majadahonda (Spania), SPAL (Italia), Ţarsko Selo (Bulgaria), Pirin Blagoevgrad (Bulgaria), Urartu (Armenia), Sutjeska Niksic (Muntenegru), Feirense (Portugalia) şi Septemvri Sofia (Bulgaria).

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
ayoub abou transfer steaua ayoub abou prezentat steaua
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.