US Open: Campionul en titre Carlos Alcaraz, eliminat de Shelton în sferturi. Meci record, noaptea la New York

Ben Shelton a obţinut una dintre cele mai palpitante victorii din cariera sa la US Open, în primele ore ale dimineţii de miercuri, când l-a învins pe campionul en titre Carlos Alcaraz cu 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (7), într-un meci captivant din sferturile de finală care s-a încheiat la ora 3:33 dimineaţa, la New York. Acesta este cel mai târziu final al unui meci la un turneu de Grand Slam pe suprafaţă dură.

Alcaraz, de şapte ori câştigător de turnee de Grand Slam, a ajuns la Stadionul Arthur Ashe cu un palmares de 13-0 în meciurile de Grand Slam împotriva jucătorilor americani, dar a avut mari dificultăţi în a-l învinge pe Shelton într-un meci care a început marţi la ora 23:05 şi s-a încheiat miercuri la ora 03:33 la New York.

Recordul anterior era deţinut tot de Alcaraz, care, exact în urmă cu doi ani, a salvat o minge de meci şi l-a învins pe Jannik Sinner în cinci seturi în sferturile de finală, meciul lor încheindu-se la ora 2:50 dimineaţa la New York.

De data aceasta, Alcaraz nu a reuşit să repete isprava, întrucât Shelton şi-a păstrat calmul în tie-break-ul setului al cincilea, reuşind să încheie meciul în patru ore şi 28 de minute şi să se califice în semifinale.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru mine, totul se reduce întotdeauna la oamenii din public", a declarat Shelton după victorie. "Fie că este vorba de antrenorii mei sau de echipa mea de acolo, de toţi prietenii şi familia mea, sau chiar de oraşul New York, care a fost prezent în seara aceasta până la ora 3 dimineaţa. Scandările «USA» ale publicului până la final... Asta mi-a adus victoria în seara aceasta."

Cu un bilanţ de 38-13 în sezonul 2026, Shelton îl va înfrunta în semifinale pe Frances Tiafoe, cap de serie nr. 11, ambii jucători urmărind să ajungă la prima lor finală de Grand Slam. Shelton conduce cu 3-1 în confruntările directe cu Tiafoe. Două dintre cele patru întâlniri ale celor doi au avut loc pe terenurile dure de la Flushing Meadows, Shelton câştigând meciul din sferturile de finală din 2023, înainte ca Tiafoe să se impună în confruntarea din turul trei din 2024.