Liga Campionilor la handbal: CSM București, urna 1, Gloria Bistrița, urna 2, Dinamo, urna 3

EHF a anunţat repartiţia echipelor participante în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor în urnele valorice, pentru tragerea la sorţi de vineri. La feminin, vicecampioana CSM Bucureşti se află în prima urnă valorică, în timp ce campioana Gloria Bistriţa în urna a doua, respectiv la masculin, campioana Dinamo Bucureşti în urna a treia.

CSM Bucureşti intră în prima urnă valorică şi datorită medaliei de bronz obţinută la Turneul Final Four din această lună. De asemenea, vicecampioana României va evolua în Liga Campionilor după ce a cerut upgrade, neavând loc garantat, la fel ca şi campioana Gloria Bistriţa.

Tragerea la sorţi a grupelor, la feminin şi masculin, va avea loc vineri, la Viena, de la ora 12.00.

La feminin vor lua startul în competiţie 16 echipe: HC Podravka, Team Esbjerg, Brest Bretagne Handball, Metz Handball, HSG Blomberg-Lippe, Györi Audi ETO KC, OTP Group Budućnost, Storhamar Håndball Elite, Gloria Bistriţa şi RK Krim OTP Group Mercator (loc garantat), respectiv Odense Håndbold, Nykøbing Falster Håndbold, BV Borussia Dortmund, FTC, Sola Handballklubb şi CSM Bucureşti (upgrade).

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Sistemul de joc rămâne neschimbat, cu două grupe a câte opt echipe.

La masculin, sistemul de joc se extinde de la 16 la 24 de echipe (şase grupe a câte patru). Campioana Dinamo Bucureşti a beneficiat de loc garantat.

Echipele participante sunt:

HC Zagreb,

Aalborg Håndbold,

Barça,

Paris Saint-Germain,

SC Magdeburg,

One Veszprém HC,

Kolstad Handball,

Industria Kielce,

Sporting Clube de Portugal,

Dinamo Bucureşti (loc garantat),

MT Melsungen (câştigătoare European League);

SAH Aarhus,

GOG,

HBC Nantes,

Montpellier Handball,

Füchse Berlin,

PICK Szeged,

HC Vardar,

Orlen Wisla Plock,

FC Porto,

RK Celje Pivovarna Lasko,

RK Partizan AdmiralBet,

HC Kriens-Luzern

IFK Kristianstad (upgrade).

Meciurile vor începe în 5-6 septembrie, la feminin, respectiv 9-10 septembrie, la masculin.