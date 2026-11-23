Manchester United a renunţat la serviciile antrenorului Michael Carrick, după un start mizerabil de sezon, şi şi-a pus mari speranţe în argentinianul Mauricio Pochettino, dar primul meci cu noul tehnician la timonă a fost unul de coşmar pentru trupa de pe Old Trafford.

Mauricio Pochettino a avut un debut de coşmar pe banca lui Manchester United - Profimedia

Manchester United a cedat clar, 0-4, pe terenul marii rivale, FC Liverpool, şi a ajuns pe locul 19 în Premier League, loc ce ar însemna retrogradarea în Liga a doua engleză.

Fundaşul francez Leny Yoro a fost eliminat încă din minutul 8, iar apoi duelul a curs într-o singură direcţie. Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha şi Munoz au punctat pentru Liverpool, însă diferenţa de scor putea fi şi mai mare, în condiţiile în care FC Liverpool a încheiat duelul cu 63% posesie şi 11-3 la şuturi pe poartă.

Manchester United nu a mai câştigat un meci în Premier League din august, iar perspectivele sunt sumbre, în ciuda celor 173,2 milioane de euro investiţi în vară, în transferuri.