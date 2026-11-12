Marea campioană Nadia Comăneci a împlinit 65 de ani

12 noiembrie este o zi aparte în sportul românesc în condiţiile în care pe 12 noiembrie 1961 s-a născut marea gimnastă română Nadia Comăneci.

Ajunsă la 65 de ani, fosta sportivă a recunoscut că a primit o mulţime de mesaje şi urări de ziua ei şi a mulţumit tuturor prin intermediul unui mesaj transmis prin intermediul reţelelor de socializare.

"Mulţumesc mult pentru mesaje şi urări. Mi-aţi făcut ziua frumoasă. Sunt recunoscătoare tuturor", a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci.

Cunoscută drept "Zeiţa de la Montreal", după ce a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976, Nadia Comăneci şi-a încheiat cariera cu un palmares fulminant.

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Sportiva născută la Oneşti a fost, printre altele, de cinci ori campioană olimpică (trei titluri cucerite la Montreal, în 1976, şi două titluri cucerite la Moscova, în 1980), dublă campioană mondială, la Strasbourg, în 1978, şi la Fort Worth, în 1979, şi de nouă ori campioană europeană (patru titluri cucerite la Skien, în 1975, două titluri cucerite la Praga, în 1977, şi trei titluri cucerite la Copenhaga, în 1979).

De asemenea, Nadia Comăneci rămâne în Cartea de Istorie a sportului şi graţie primelor note de 10 din istorie obţinute în competiţii oficiale de gimnastică.