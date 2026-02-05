Meciul dintre Farul Constanţa şi Dinamo Bucureşti s-a lăsat cu scântei nu doar în teren, ci şi afara lui!

Suporterii acuză că intervenţia jandarmilor ar fi fost una brutală, ba chiar unii fani ar fi fost opriţi în trafic şi puşi la pământ fără vreo justificare.

În semn de revoltă, ultraşii au aprins torțe, au huiduit forțele de ordine și au părăsit stadionul la doar câteva minute după fluierul de start.

Autoritățile au însă o altă versiune: în mașinile unor suporteri ar fi fost găsite materiale pirotehnice și un baston telescopic, iar intervenția ar fi avut rolul de a evita o confruntare directă dintre galerii.

