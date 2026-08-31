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Modul emoţionant prin care Neymar a făcut să plângă un tânăr susţinător al rivalilor de la Corinthians

Neymar i-a oferit tricoul de joc unui mic susţinător al rivalilor de la Corinthians Neymar i-a oferit tricoul de joc unui mic susţinător al rivalilor de la Corinthians - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 31.08.2026, 15:13 | Modificat la 31.08.2026, 15:14

Duminică seara, FC Santos, echipa starului brazilian Neymar, s-a impus, 1-0, pe terenul rivalilor de la Corinthians, într-unul dintre cele mai aşteptate meciuri din campionatul de fotbal al Braziliei.

Cu Neymar pe teren tot meciul, FC Santos a avut nevoie de un gol marcat de Oliva, în minutul 33, pentru a-şi asigura victoria şi a urca pe locul 14 în clasamentul Serie A Betano.

Meciul a fost extrem de încins, atât pe teren, cât şi în tribune. S-au acordat nu mai puţin de şase cartonaşe galbene, toate în prima repriză, iar fanii echipelor şi-au adresat cuvinte grele.

Interesant este că Pedro, un mic susţinător al celor de la Corinthians, a primit tricoul lui Neymar, după meci, iar gestul era să o coste pe familia micuţului microbist. Fanii celor de la Corinthians au început să-i apostrofeze pe părinţii lui Pedro, pe motiv că au solicitat tricoul rivalului, astfel că familia micului susţinător a avut nevoie de o escortă a Poliţiei pentru a părăsi arena.

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Informat de cele întâmplate, Neymar a ţinut să precizeze că "n-am avut niciodată nimic împotriva echipei Corinthians, dimpotrivă. Am un mare respect pentru Corinthians, pentru echipa pe care o reprezintă, pentru suporterii lor. Ei şi-au încurajat echipa până la capăt, chiar şi în momentul înfrângerii. N-am văzut asta nicăieri altundeva. Jos pălăria în faţa lor! Este o echipă pe care o respect enorm".

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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