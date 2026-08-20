Motivul bizar pentru care Deniz Undav, starul Germaniei de la Cupa Mondială 2026, a fost la un pas de moarte

Atacantul german Deniz Undav, de la VFB Stuttgart, a fost eroul naţionalei Germaniei la Cupa Mondială 2026, deşi trupa antrenată de Julian Nagelsmann s-a oprit în faza 16-imilor de finală.

Deşi tehnicianul german l-a utilizat pe Undav doar 56 de minute în primele două meciuri de la turneul final, atacantul lui VFB Stuttgart a reuşit un gol şi două pase decisive în victoria cu Curacao, 7-1, şi chiar o dublă decisivă în confruntarea cu Coasta de Fildeş, 2-1.

Chiar dacă nu a mai avut acelaşi impact în partidele cu Ecuador, 1-2, şi Paraguay, 4-5, după lovituri de departajare, Undav a încheiat competiţia drept unul dintre cei mai buni jucători din naţionala ţării pe care o reprezintă.

La mai mult de o lună de la participarea la Cupa Mondială 2026, Deniz Undav a dezvăluit că au existat momente, de-a lungul carierei, care i-au pus viaţa în pericol. Concret, fotbalistul german suferă de o alergie la creveţi şi, deşi sportivilor li se recomandă să mănânce fructe de mare, Undav a precizat că "întotdeauna somon. Nu am voie să mănânc creveți. Am avut o reacție alergică de două sau trei ori, aproape am murit de două ori. Totul se umflă, nu pot respira".