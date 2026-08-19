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Şeful Premier League: Infantino a apăsat butonul de autodistrugere la FIFA

- Profimedia
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Mihai Iorga | Timp citire: 2 minute
Publicat la 19.08.2026, 08:53 | Modificat la 19.08.2026, 09:00

Directorul Premier League, Richard Masters, a declarat că preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apăsat pe "butonul de autodistrugere" cu proiectul său de deschidere către investiţiile private, proiect care a fost între timp abandonat.

Preşedintele celui mai puternic campionat de pe planetă s-a alăturat corului de voci care solicită o reformă radicală a guvernanţei FIFA, în contextul în care Infantino îşi propune să fie reales în martie 2027.

Italo-elveţianul este criticat din toate părţile pentru că a propus deschiderea FIFA către investitori privaţi, înainte de a renunţa la această idee. "Este o problemă creată de FIFA. Este o rană pe care şi-a provocat-o singură. Organizaţia a apăsat butonul de autodistrugere, iar consecinţele acestui act se răsfrâng acum asupra soluţiilor care trebuie găsite", a declarat Richard Masters pentru BBC.

"Nu cred că FIFA ar trebui să ia în considerare cedarea unei părţi din acţiunile Cupei Mondiale. Este o organizaţie non-profit", a continuat el. "Cred că este o idee proastă, iar Federaţia Engleză a adoptat poziţia corectă în ceea ce-l priveşte pe Gianni", a mai afirmat acesta.

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Federaţia Engleză, în acord cu confederaţia europeană (UEFA), a criticat guvernanţa FIFA, considerată opacă. Rămâne totuşi de găsit un candidat capabil să-l învingă pe Infantino: "Cred că un candidat la conducerea uniunii care se află în curs de creare ar trebui să includă în programul său reforma FIFA, ba chiar reforma rolului preşedintelui şi a modului în care acesta se raportează la aceste chestiuni".

Mihai Iorga
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