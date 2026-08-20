Situaţie fără precedent în Slobozia, dar şi în alte patru localităţi din judeţul Ialomiţa. Autoritățile iau în calcul declararea stării de alertă, după ce furnizorul local de apă a rămas fără autorizaţie.

Autoritățile îngearcă acum să găsească soluții pentru a asigura că oamenii din Slobozia și alte patru comune din județul Ialomita nu rămân fără apă. Astăzi, la ora 14, a fost convocat Comitetul Județean pentru situații de urgență, în care autoritățile vor decide cum va fi livrată apa către cetățenilor în aceste condiții.

Este o situație fără precedent, pentru că până acum nu s-a mai întâmplat ca un operator de apă să aibă activitatea suspendată. Oamenii încă au apă, însă aceștia se plâng că are impurități și are un miros metalic.

Cei de la Garda de Mediu spun că s-a ajuns în această situație, pentru că apa amenajeră a fost deversată în râul Ialomita. În plus, furnizorul de apă de aici nu ar fi tratat apa în parametrii corespunzători și au fost descoperite depășiri de ammoniu de 72 de ori mai mari decât limita normală.