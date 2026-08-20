Kazuyoshi Miura, legendarul fotbalist japonez, a reuşit o dublă în Cupa Împăratului, la 59 de ani 

Cel mai bătrân fotbalist profesionist în activitate, japonezul Kazuyoshi Miura, continuă să uimească, deşi a ajuns la venerabila vârstă de 59 de ani.

La 59 de ani, japonezul Kazuyoshi Miura este cel mai bătrân fotbalist profesionist în activitate - Profimedia

Actualmente la Fukushima United, Liga a III-a din Japonia, Miura a marcat, în iulie, primul său gol pentru noua echipa, iar miercuri seara a punctat chiar de două ori, într-un meci contând pentru Cupa Împăratului.

Fukushima United, cu Kazu Miura în prim plan, a făcut spectacol cu Oyama, impunându-se cu 7-0. Miura a deschis scorul în minutul 12 şi a punctat şi pentru 5-0, în minutul 55, semn că veteranul fotbalist nu resimte deloc efectele vârstei înaintate. Celelalte goluri ale învingătoarei au fost marcate de Nozue, Sasaki, Chiba, Shimizu şi Okada.

Pentru Fukushima United urmează meci cu Gainare Tottori, în deplasare, în campionat, iar apoi un duel de gală, în turul II al Cupei Împăratului, cu Yokohama F. Marinos, în deplasare, gruparea antrenată de Steve Corica ocupând locul 8 în prima ligă japoneză.