Rezultate Liga Campionilor: Răzvan Marin, evoluţie bună în Levski Sofia - AEK Atena 0-0

Marţi seara s-au jucat trei meciuri din prima manşă a play-off-ului din Liga Campionilor la fotbal, iar atenţia microbiştilor români a fost îndreptată către duelul dintre Levski Sofia şi AEK Atena.

Oaspeţii, cu Răzvan Marin integralist şi unul dintre cei mai activi jucători de pe teren, au reuşit să anuleze avantajul terenului propriu avut de bulgari astfel că partida s-a încheiat la egalitate, Levski Sofia - AEK Atena 0-0, ceea ce înseamnă că grecii pot rezolva soarta calificării în grupa de Liga Campionilor în returul de pe teren propriu.

Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Zagreb, acolo unde Dinamo a avut 2-0 cu Viking Stavanger încă din minutul 10, graţie golurilor marcate de Beljo şi Lisica, dar nu a reuşit să obţină victoria. Norvegienii au reuşit o revenire formidabilă şi au egalat până la pauză, prin golurile marcate de Christiansen şi Tripic, astfel că Dinamo Zagreb - Viking Stavanger s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Tot la egalitate, însă 1-1, s-a încheiat şi duelul dintre Fenerbahce Istanbul şi Olympique Lyonnais. Francezii au deschis scorul înainte de pauză, prin Lois Openda, iar Fenerbahce a egalat imediat după pauză, prin Mason Greenwood.

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Meciurile din manşa a doua se joacă miercuri, 26 august. Până atunci, însă, miercuri, 19 august, se joacă alte patru meciuri din prima manşă: Celtic Glasgow - LASK Linz, Slovan Bratislava - NK Celje, Hapoel Beer Sheva - FK Sabah şi NEC Nijmegen - Bodo Glimt.