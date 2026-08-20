Continuă războiul politic pe legea salarizării. Președintele Nicușor Dan va negocia astăzi la Palatul Cotroceni, într-o ultimă încercare de a adopta legea până la sfârșitul lunii. Numai că, în acest moment, șansele sunt aproape inexistente. Și asta pentru că oficialii Comisiei Europene au respins varianta propusă de guvern, care prevede o creștere de 12 miliarde de lei a cheltuielilor totale pentru salariile bugetarilor.

Este practic ultima șansă pentru legea salarizării.

În mai puțin de o oră, președintele Nicușor Dan va sta față în față cu liderii fostei coaliții de guvernare, cu ministrul Muncii și ministrul Finanțelor, într-o ultimă încercare de a se ajunge totuși la un acord politic, astfel încât această lege să fie adoptată până la finalul lunii, iar România să nu piardă cele 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Însă, la cum arată lucrurile în acest moment, e foarte greu de crezut că vom ajunge la un armistițiu politic după negocierile de astăzi. Surse politice spun că oficialii Comisiei Europene au respins proiectul trimis de ministrul Muncii, Dragoș Pâslaru, un proiect care prevede o creștere a anvelopei totale cu salariile angajaților din sectorul bugetar cu 12 miliarde de lei.

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Spun surse politice că oficialii de la Bruxelles au cerut lămuriri guvernului, au trimis mai multe observații, special în privința impactului bugetar, și au cerut măsuri compensatorii, astfel încât această creștere de 12 miliarde de lei a anvelopei totale, dacă se va aplica, să fie compensată cu alte măsuri care să reducă impactul bugetar.

Am avut în această dimineață o reacție și din partea șefului PSD, Sorin Grindeanu, care spune că nu se poate ajunge la un acord politic atâta timp cât partidele nu au primit încă proiectul final, atâta timp cât sindicatele nu și-au dat acordul pe acest proiect.

Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu a acuzat Partidul Național Liberal și pe cei din USR, și citez acum, că nu ar fi fost în stare să negocieze cu Comisia Europeană să accepte acest proiect propus de guvern.

Avem și o reacție din partea ministrului Muncii, Dragoș Pâslaru, care spune că noul proiect ar veni cu grile mult îmbunătățite față de varianta inițială în sănătate și în educație, pentru că aici au fost cele mai mari probleme.

Dragoș Pâslaru spune că, dacă această lege ar fi adoptată, două treimi dintre angajații din aparatul bugetar ar avea salariile majorate în următorii ani și că niciun venit nu ar urma să fie diminuat.

O reacție și din partea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care va fi prezent și el la negocierile de azi de la Palatul Cotroceni.

Alexandru Nazare susținea aseară, într-un mesaj postat pe pagina personală de Facebook, că, în condițiile în care România are o datorie publică care a sărit deja de pragul de 60% din produsul intern brut și, în același timp, se află în procedură de deficit excesiv, legea responsabilității fiscal-bugetare nu permite guvernului să adopte în următorii ani majorarea cheltuielilor totale cu angajații din aparatul bugetar.

Însă rămâne de văzut dacă în urma negocierilor purtate azi la Palatul Cotroceni se va ajunge la o soluție de compromis, pentru că planul inițial era ca săptămâna viitoare să avem o sesiune extraordinară în Parlament, astfel încât acest jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență să fie adoptat și, așa cum spuneam, România să nu piardă suma aferentă de 770 de milioane de euro.