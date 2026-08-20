Lindsay Clancy, mama acuzată că şi-a ucis cei 3 copii. Psihoza postpartum şi probele cazului care a şocat SUA Profimedia

Expertul a fost de acord că, după această oră, datele nu mai arată ce se întâmpla în casă.

Intervalul în care ar fi murit copiii

Probele şi înregistrările telefonice plasează tragedia într-un interval relativ îngust, aproximativ între orele 17:34 şi 18:09, cât timp Patrick era plecat la magazin.

Nu există însă o singură înregistrare digitală care să stabilească minutul exact în care au fost ucişi copiii. Patrick a sunat din nou la 18:09, însă nu a primit răspuns.

Apărarea a insistat şi asupra unei limite importante a probelor digitale: telefonul şi ceasul urmăresc dispozitivele, nu pot demonstra cu certitudine cine le purta în fiecare secundă sau ce făcea persoana respectivă. Whiffin a admis acest lucru.

El a mai recunoscut că datele Apple Health pot conţine mici diferenţe şi că un iPhone şi un Apple Watch pot înregistra aceeaşi mişcare cu timpi uşor diferiţi. Expertul a spus că a eliminat înregistrările suprapuse pentru a evita dublarea mişcărilor.

Căutările pe care le-ar fi făcut Lindsay Clancy înainte de moartea copiilor

Telefonul a oferit anchetatorilor acces şi la istoricul căutărilor sale.

Printre expresiile prezentate în proces s-au numărat:

"în cât timp începe să îşi facă efectul Wellbutrin"

"ketamină pentru ideaţie suicidară"

"simptomele psihozei postpartum"

"simptome de psihoză"

"schizofrenie"

"halucinaţii"

"intruziv".

Cu patru zile înainte de moartea copiilor, potrivit mărturiei detectivului Timothy Chiappini, Lindsay ar fi căutat şi "Poţi trata un sociopat?".

Apărarea a pus însă accentul pe alte căutări, printre care "cum poţi tăia gâtul ca să mori" şi o întrebare despre posibilitatea dezactivării airbagurilor unui Kia Sorento, maşina femeii. Pentru avocaţii ei, acestea sunt importante deoarece ar susţine ideea unei deteriorări grave a sănătăţii mintale şi a unor gânduri suicidare. Ori poate pentru ipoteza adoptată în mediul online, potrivit căreia - nu Lindsay ar fi criminala, ci soţul ei.

Jurnalul secret din telefon: "Vreau să mă simt fericită"

În aplicaţia de notiţe a telefonului au fost găsite texte asemănătoare unui jurnal. Unul dintre ele, datat 25 octombrie 2022, a fost citit în instanţă de investigatorul Timothy Chiappini.

Lindsay scria că este tristă şi deprimată pentru că nu reuşeşte să fie părinte foarte bun pentru al treilea copil aşa cum fusese pentru primul. Spunea că regretă faptul că nu mai alăptează şi că nu se simte la fel de apropiată de Callan.

În aceeaşi notiţă recunoştea că simţea uneori resentimente faţă de ceilalţi copii, pentru că aceştia o împiedicau să îi ofere celui mic aceeaşi atenţie pe care o primise primul copil. Totodată, scria că ştie că acest sentiment nu este corect faţă de ei şi că îşi doreşte să fie o mamă foarte bună pentru fiecare copil, în mod egal.

În alte pasaje spunea că îşi iubeşte copiii, că îşi doreşte să simtă din nou conexiunea cu ei şi că se teme îngrozitor că li s-ar putea întâmpla ceva sau că ar putea face ea o greşeală care să le afecteze dezvoltarea.

Lindsay nota şi că toată viaţa îşi dorise mulţi copii şi că nu era sigură că vrea ca Callan să fie ultimul.

Rezerve faţă de tratamentul medicamentos

În jurnal apar şi îndoielile sale faţă de medicamente.

"Vreau să mă simt fericită", scria ea într-unul dintre pasaje. Spunea însă că ar prefera să se simtă "autentic" fericită şi nu ca şi cum starea ar fi produsă artificial. Aceste însemnări au devenit importante atât pentru acuzare, cât şi pentru apărare.

Procurorii încearcă să demonstreze că Lindsay era capabilă să reflecteze coerent asupra stării sale.

Apărarea susţine că textele documentează deteriorarea sănătăţii sale psihice cu luni înainte de tragedie.

Mama ei: "Ne-a spus că avea gânduri să le facă rău copiilor"

După ce acuzarea şi-a încheiat prezentarea probelor, pe 17 august, apărarea a chemat-o la bară pe Paula Musgrove, mama lui Lindsay.

Aceasta a relatat o conversaţie din decembrie 2022 între fiica ei, Patrick şi ea. Lindsay era foarte nervoasă şi le-a spus că trebuie să le mărturisească ceva.

"Ne-a spus că avea gânduri să le facă rău copiilor", a declarat Paula Musgrove.

Procurorul Jennifer Sprague a întrebat-o în timpul interogatoriului dacă această mărturisire a făcut-o să creadă că nepoţii erau în pericol sau dacă s-a gândit că Lindsay ar trebui internată într-o unitate psihiatrică.

Mama a răspuns că nu.

Mesajul trimis mamei: "Ceva este în neregulă"

Paula Musgrove a prezentat şi un mesaj pe care fiica sa i l-ar fi trimis în perioada în care starea ei psihică se deteriora. Lindsay îi cerea să vină să stea cu ea.

Spunea că este foarte bolnavă, că "ceva este în neregulă", că avusese o noapte cu insomnie severă şi nu ştia cum va trece peste zi. Mai spunea că începuse un medicament prescris pentru anxietate, dar avea impresia că acesta îi înrăutăţeşte starea şi că se simte nesigură.

"Este foarte înfricoşător şi nu vreau să fiu singură", îi scria mamei. Paula a acceptat să vină.

Într-un alt moment, potrivit mărturiei sale, Lindsay i-a cerut chiar să doarmă lângă ea pentru a o ajuta să se liniştească.