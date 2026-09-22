Naţionala lui Hagi debutează ȋn Nations League vineri, de la 21.45, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

România se pregăteşte de noua campanie de Nations League care va debuta vineri, 25 septembrie, de la ora 21.45, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY , împotriva Suediei. Meciul va fi precedat de o ediție specială Studio de meci, cu Dan Pavel, Adrian Mutu şi Gabi Tamaş, începând de la ora 21.00. Tricolorii, cu Gică Hagi pe bancă, vor disputa nu mai puţin de 4 meciuri în doar 11 zile, ȋntâlnind selecţionatele Suediei, Bosniei și Poloniei în drumul spre EURO. Până ȋn 2028, toate meciurile naţionalei României se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Gică Hagi a revenit în primăvară pe banca naţionalei României. După două meciuri de pregătire în luna iunie, o remiză cu Georgia şi o victorie cu Ţara Galilor, „Regele” se pregăteşte pentru debutul oficial, în campania de Nations League, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY și ȋncepe drumul spre EURO cu un meci ȋn deplasare, ȋmpotriva selecţionatei Suediei. Tricolorii vor juca vineri, de la 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, ȋntr-o confruntare care deschide seria celor șase partide din această grupă.

Pentru echipa pregătită de Gică Hagi, duelul cu Suedia reprezintă primul meci oficial al noii campanii și primul pas ȋntr-un parcurs care poate avea implicaţii majore pentru drumul către EURO 2028. După partida din Suedia, România va ȋntâlni apoi Bosnia – Herţegovina și Polonia, atât ȋn deplasare, cât și pe teren propriu.

În prima pauză competițională din noul sezon, echipa lui Gheorghe Hagi va disputa 4 partide, întâlnind și Bosnia acasă, pe 28 septembrie, Polonia în deplasare, pe 2 octombrie, și Suedia acasă, pe 5 octombrie. Toate meciurile se văd exclusiv la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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Iată programul complet:

* Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – ROMÂNIA

* Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

* Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

* Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

* Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

* Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.