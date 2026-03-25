Naţionala României, încurajată de fostul selecţioner Edi Iordănescu înainte de meciul crucial cu Turcia

Naţionala de fotbal a României susţine joi seara, de la ora 19.00, un meci extrem de important, împotriva Turciei, în deplasare.

Partida contează pentru play-off-ul de calificare la Cupa Mondială din vară, învingătoarea urmând să joace finala play-off-ului, cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

Înainte de duelul crucial de la Istanbul, naţionala de fotbal a României a primit un mesaj de încurajare de la fostul selecţioner Edi Iordănescu.

Acesta le-a transmis "tricolorilor", prin intermediul unui celebru site de socializare, următorul mesaj: "În momentele cu adevărat importante, diferenţa nu o face doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o şansă, o responsabilitate şi o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Articolul continuă după reclamă

Echipa naţională are nevoie de echilibru, de încredere şi de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar şi de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieţii înţeleg miza şi vor da totul pentru acest obiectiv.

Dar la fel de important este şi cadrul din jurul lor.

Suporterii pot face diferenţa. În astfel de momente, energia transmisă din tribune şi din spaţiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construieşte. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideţi să fim alături de echipă cu încredere şi respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câştige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele cheie!

Acum este despre noi toţi. Despre cum ştim să fim împreună si sa ne susţinem Nationala!!

Mult succes, România!".

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰