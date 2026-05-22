Pep Guardiola anunţă despărţirea oficială de Manchester City: "Ştiu că a sosit timpul meu"

După ce a ratat la "mustaţă" câştigarea unui nou titlu de campion al Angliei, spaniolul Josep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a anunţat oficial ceea ce se ştia deja, respectiv despărţirea de gruparea engleză.

După 10 ani petrecuţi pe banca "Cetăţenilor", perioadă în care a câştigat o mulţime de trofee, Josep Guardiola a simţit că are nevoie de o nouă provocare în carieră şi a decis să renunţe la colaborarea cu gruparea engleză.

Guardiola a oficializat despărţirea de Manchester City înaintea ultimei etape din Premier League, City urmând să joace duminică, de la ora 18.00, acasă, cu Aston Villa.

Guardiola a oficializat despărţirea de Manchester City prin intermediul unui mesaj extrem de emoţionant: "Şi ce momente minunate am petrecut împreună. Nu mă întrebaţi motivele pentru care plec. Nu există un motiv, dar adânc în sufletul meu ştiu că a sosit timpul meu. Nimic nu este etern; dacă ar fi, aş fi rămas aici. Eterne vor fi sentimentele, oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City-ul meu. Acesta este un oraş clădit prin muncă, prin trudă. O poţi vedea în culoarea cărămizilor. Creat de oameni care pontau devreme şi plecau târziu. Fabricile, surorile Pankhurst, sindicatele, muzica. Pur şi simplu Revoluţia Industrială şi modul în care aceasta a schimbat lumea. Şi cred că am ajuns să înţeleg asta, iar echipele mele au făcut-o de asemenea. Am muncit. Am suferit. Am luptat. Şi am făcut lucrurile în stilul nostru, în felul nostru. Munca grea îmbracă multe forme. Deplasările la Bournemouth, când am pierdut Premier League, iar voi aţi fost acolo. Deplasările la Istanbul, când aţi fost, de asemenea, acolo. Vă aduceţi aminte de atacul de pe Manchester Arena, când acest oraş a arătat lumii cum arată de fapt adevărata putere? Nu furie. Nu frică. Doar iubire. Comunitate. Solidaritate. Un oraş unit. Vă aduceţi aminte când am pierdut-o pe mama în timpul COVID şi am simţit cum acest club mă susţine şi mă ajută să trec peste asta. Fanii, staff-ul, oamenii din Manchester, mi-aţi oferit putere atunci când am avut cea mai mare nevoie. Cris, copiii mei, întreaga mea familie, aţi fost acolo ca întotdeauna. Khaldoon, ai fost şi tu acolo. Jucătorii nu uită – fiecare clipă, fiecare moment, eu, staff-ul meu, acest club, totul. Tot ce am făcut, am făcut pentru voi toţi. Iar voi aţi fost pur şi simplu excepţionali. Nu o ştiţi încă, dar lăsaţi în urmă o moştenire. Aşa că, pe măsură ce timpul meu se apropie de sfârşit, fiţi fericiţi. Oasis s-au reunit. Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc că aţi avut încredere în mine. Vă mulţumesc că m-aţi impulsionat. Vă mulţumesc că m-aţi iubit. Tony Walsh a spus în poezia lui de neuitat că acesta este locul („this is the place”). Îmi pare rău, Tony: acesta este locul meu. Noel… am avut dreptate. A fost al naibii de distractiv. Vă iubesc pe toţi".

În 10 ani petrecuţi pe banca lui Josep Guardiola, tehnicianul spaniol a reuşit să câştige de şase ori campionatul Angliei, de trei ori Cupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii Angliei, de trei ori Supercupa Angliei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor.

Despre Guardiola (55 de ani) se vehiculează varianta conform căreia ar urma să preia o echipă naţională, poate pe cea a Italiei, care a ratat pentru a treia oară la rând calificarea la un turneu final de Campionat Mondial.

În schimb, pe banca lui Manchester City ar urma să fie instalat, cel mai probabil, antrenorul italian Enzo Maresca, tehnician care este liber de contract după ce s-a despărţit de Chelsea Londra la începutul acestui an.

Maresca este un fin cunoscător a tot ceea ce înseamnă Manchester City. A câştigat Premier League 2 cu echipa de tineret a "Cetăţenilor", în 2021, şi a fost secundul lui Josep Guardiola, la echipa de seniori a lui Manchester City, în sezonul 2022-2023.

