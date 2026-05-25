Video Imagini noi de la maratonul de coşmar din Bucegi: "Vai de capul meu, dacă mă mai înscriu eu la curse"

Apar imagini noi de la maratonul de coşmar din Bucegi. Surprinşi de viscol, gheaţă şi rafale puternice, zeci de sportivi au fost în pericol pe munte, iar salvamontiştii au luptat contracronometru pentru a ajunge la cei răniţi înainte să moară din cauza hipotermiei. Salvatorii spun că au încercat zadarnic să-i convingă pe organizatori să amâne competiţia.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 07:57
Problemele pentru cei aproape 2.500 de participanţi la ultramaratonul Transylvania 100 au început la patru ore de la startul cursei.

Aprope de Vârful Ţigăneşti, condiţiile de pe traseu s-au schimbat brusc. Rafalele puternice de vânt îl pun la pământ pe un concurent. Bărbatul alunecă periculos, la vale, pe gheaţă. Ceilalţi încearcă să inainteze, însă abia se ţin pe picioare.

12 alergători au clacat: au avut nevoie de îngrijiri după ce s-au rănit sau au făcut hipotermie. Salvarea a patru dintre ei, a fost, pentru salvamontişti, o cursă contracronometru.

"Încercaţi întotdeauna în astfel de condiţii să aveţi la dumneavoastră colţari sau măcar gheruţe cu piolet. Este zăpadă multă şi este şi gheaţă", recomandă specialiştii.

Zeci de salvamontişti şi voluntari din trei judeţe au vegheat pe tot parcursul ultramaratonului ca viaţa concurenţilor să nu fie pusă în primejdie. Au încercat inclusiv să convingă organizatorul să oprească cursa, însă fără succes. 

Într-o postare pe Facebook, Salvamont România subliniază că viaţa oamenilor trebuie pusă mai presus de orice. Şi insistă că într-o astfel de situaţie, presiunea pe umerii salvatorilor e uriaşă.

"Zăpada te face să aluneci foarte uşor, poţi să te loveşti la picior, să faci entorse. Zăpada nu este neapărat solidă. Ţie îţi intră piciorul şi atunci când alergi, pui destul de multă presiune şi pe genunchi şi pe picioare", explică Ştefan Bulgărea, salvamont.

Decizia de a continua competiţia, în ciuda necazurilor de pe traseu, i-a revoltat pe oameni.

La postarea în care organizatorul felicita concurenţii care au trecut linia de finish au curs şi comentarii greu de reprodus.

Până acum, organizatorul nu a comentat acuzaţiile care i se aduc.

