Pentru an doilea an consecutiv, locuitorii din zona Moldovei nu vor mânca piersici și caise autohtone. Vremea foarte rece de până acum a compromis livezile care arată de parcă ar fi fost arse. Fructele sunt atât de puţine încât pot fi numărate pe degete. Aşa că la tarabe găsim doar fructe de import. Mai scumpte şi fără gust, după cum zic oamenii.

Aşa arată anul acesta caişii din România. Ianţu are 60 de pomi în livada sa, în apropiere de Iaşi. A văzut că este cere mare pentru aceste fructe, însă, din păcate nu a avut mare noroc în ultimii ani.

"Cam aşa arată un cais la noi, după ce a trecut frigul de minus 2 grade şi mai multe zile consecutiv cu brumă, mi l-a cam ars. Anul ăsta o să avem doar de gustare, câte una pe ici pe colo", a declarat Ianţu Grigorovici, pomicultor.

Astfel că, în loc să culeagă 3 tone de caise din livada, anul acesta abia dacă o să aibă câteva fructe.

Zona Moldovei, afectată

Situația este fel în aproape toata zona Moldovei. Chiar şi pomii din livadă Universității de Ştiințe ale Vieții sunt complet distruşi.

Dacă ne uităm la acest cais, vedem cu ochiul liber cât de afectat a fost de vreme. Este uscat în proporţie de 80%, abia dacă mai are frunze şi clar nu va avea niciun fruct. Iar specialiştii ne spun că şi dacă anul viitor în primăvară va exista o perioadă de îngheţ, întreaga livadă va fi compromisă. Va trebui scoasă şi pus altceva în loc.

Caișii au nevoie de temperaturi constante pentru a fi productivi, spun specialiştii.

"E specia care înfloreşte cel mai timpuriu şi au fost afectate la început florile, după care au fost afectaţi şi mugurii vegetativi. Aşa s-au uscat. Este compromis la cais", a declarat Mihai Istrate, Facultatea de Horticultură, USV Iaşi.

Iar asta se va vedea, din păcate, şi la tarabe.

Va fi al doilea an consecutiv când nu vom găsi pe tarabele din pieţe piersici şi caise româneşti. Găsim însă din Grecia, inclusiv acum. Preţul lor este de 40 de lei. În plin sezon, în vară, vom găsi tot din Grecia aduse, însă preţul va fi mai mic, de 15 - 20 de lei. Calitatea însă nu va fi niciodată aceeaşi.

Al doilea an consecutiv fără caise

Oamenii însă spun că ar prefera fructe autohtone, mai gustoase şi mai accesibile ca preţ.

"Caisele mele, jumătate s-au uscat. 4 caişi am în curte. Nici nu mă mai gândesc la caise, la dulceaţă, la de alea pentru copii". "Clar ce e din copacul de la ţară nu se compară cu ce e cumpărat, dar de gust, de poftă, cu siguranţă". "Fiecare după buget. Mai scumpe faţă de noi, nu cred, dar gustoase în niciun caz faţă de ale noastre. Sunt mai bune ale noastre decât cele de import", spun oamenii.

România are o cultură relativ mică de cais la nivel naţional, doar 6 la sută din totalul livezilor pomicole. Din păcate, producţia nu este una stabilă şi variază de la an la an în funcţie de vreme, între 10 mii de tone, în anii slabi, şi 40 de mii de tone în cei mai buni ani. De aceea, peste 90 la sută din fructele de pe piaţă sunt de import.

