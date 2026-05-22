Cristiano Ronaldo, campion în premieră cu Al Nassr

Al Nassr, echipa legendarului Cristiano Ronaldo, a devenit noua campioană a Arabiei Saudite, după ce s-a impus, scor 4-1, în confruntarea cu Damac din ultima etapă a campionatului.

Meciul a fost la discreţia gazdelor, Cristiano Ronaldo reuşind să marcheze pentru 3-1 şi 4-1, după ce colegii săi din ofensivă, Sadio Mane şi Kingsley Coman, îşi trecuseră şi ei numele pe lista marcatorilor.

La 2-0 pentru Al Nassr, Sylla a punctat pentru Damac, din penalty, dar trupa antrenată de brazilianul Fabio Carille nu a rezitat în faţa tăvălugului gazdelor condus magistral de legendarul Cristiano Ronaldo.

Graţie acestui succes, Al Nassr a încheiat campionatul cu două puncte avans faţă de marea rivală, Al Hilal, formaţie care, în ultima etapă, s-a impus greu pe terenul lui Al Fayha, 1-0, graţie golului marcat de Mandash.

Deşi a ajuns la Al Nassr în 2023, Cristiano Ronaldo a câştigat abia acum primul titlu de campion al Arabiei Saudite, dar portughezul a făcut-o în stil mare, la capătul unui sezon în care, în ciuda vârstei înainte, a încheiat pe locul 3 în clasamentul golgeterilor din Arabia Saudită, cu 28 de goluri şi două pase decisive.

Încântat de reuşita alături de Al Nassr, portughezul a anunţat că nu are foarte mult timp la dispoziţie pentru a sărbători titlul de campion al Arabiei Saudite în condiţiile în care a început, deja, să se focuseze pe următoarea sa ţintă, participarea la Campionatul Mondial din America de Nord, alături de naţionala Portugaliei.

