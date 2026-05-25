Un bărbat a murit într-un incendiu în Botoşani. Focul, pornit de la o ţigară aprinsă

Un bărbat a murit luni dimineața în localitatea Ripiceni, județul Botoșani, după ce casa i-a luat foc. Flăcările au pornit după ce bărbatul a adormit în timp ce fuma.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 07:39
Potrivit ISU Botoșani, o vecină a bărbatului a observat, luni dimineața, flăcările și a sunat la 112.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, de voluntari și de la Serviciul de Ambulanță. Aceștia au constatat că locuința ardea în totalitate, iar tavanul era prăbușit.

Bărbatul în vârstă de 77 de ani a fost găsit mort într-una dintre încăperi.

Cel mai probabil, incendiul s-a produs după ce acesta a adormit în timp ce fuma.

