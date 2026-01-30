Novak Djokovic, calificare entuziasmantă în finala Australian Open după un meci memorabil cu Jannik Sinner

Sârbul Novak Djokovic, al 4-lea favorit al competiţiei, s-a calificat, vineri, în finala Australian Open, după ce a reuşit să-l învingă, în semifinale, pe italianul Jannik Sinner, ocupantul locului 2 mondial.

Semifinala a fost una de povestit nepoţilor şi a durat nu mai puţin de patru ore şi 12 minute. Djokovic s-a impus în cele din urmă, scor 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, deşi Sinner a controlat mai mereu ostilităţile, în special graţie celor 26 de aşi reuşiţi.

Chiar dacă a suferit, mai ales în setul decisiv, când a trebuit să salveze minge de break după minge de break, Djokovic a găsit, la aproape 39 de ani, resurse nebănuite şi şi-a asigurat a 11-a calificare în finala Australian Open.

Culmea, de fiecare dată când s-a calificat în finala Australian Open, Djokovic a şi câştigat trofeul pus în joc. De această dată, însă, pentru a pune din nou mâna pe trofeu, sârbul trebuie să treacă, în finală, de spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial şi sportiv calificat în premieră în finala de la Australian Open, după ce l-a învins, în semifinale, pe germanul Alexander Zverev, scor 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5.

Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz s-au înfruntat de nouă ori până acum, iar sârbul conduce, cu 5-4, la victorii în meciuri directe. Ultima dată, cei doi şi-au măsurat forţele în semifinalele de la US Open, de anul trecut, iar atunci s-a impus spaniolul, fără mari probleme, scor 6-4, 7-6, 6-2.

