Carlos Alcaraz, finalist la Australian Open. A trecut în semifinale de Zverev, după un meci de peste 5 ore

Carlos Alcaraz, liderul ATP, s-a calificat, vineri, în premieră în finala de la Australian Open, primul Grand Slam de tenis al anului, după ce a trecut, în semifinale, de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, la capătul unui meci de vis.

Alcaraz şi-a asigurat primele două seturi, 6-4, 7-6, şi părea că disputa este ca şi rezolvată, dar neamţul a avut o răbufnire de orgoliu care l-a ajutat să fie mai atent în momentele decisive şi, în cele din urmă, să egaleze situaţia la seturi, după ce şi-a adjudecat atât actul 3, cât şi actul 4 la tie-break, 7-6, 7-6.

Profitând că este pe val, Zverev a controlat ostilităţile în setul decisiv. A făcut un break rapid, a condus aproape în permanenţă la două game-uri diferenţă şi chiar a servit pentru meci la 5-4, dar "s-a înecat la mal". Alcaraz a reuşit să-şi ia break-ul înapoi, iar din acel moment a existat un singur jucător pe teren.

S-a terminat Alcaraz - Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, la capătul unui meci nemaipomenit, care a durat aproape 5 ore şi jumătate. Spaniolul s-a calificat în premieră în finala Australian Open şi reuşeşte să-şi consolideze locul 1 mondial, în timp ce Zverev este pe punctul de a pierde locul 3 mondial în dauna veteranului sârb Novak Djokovic.

În finala de la Australian Open, Alcaraz ar urma să dea piept cu învingătorul dintre italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, şi sârbul Novak Djokovic, locul 4 mondial.

