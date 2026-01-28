Antena Meniu Search
Jannik Sinner - Novak Djokovic, semifinală de vis la Australian Open 2026

Italianul Jannik Sinner, unul dintre liderii noii generaţii, şi legendarul Novak Djokovic, singurul veteran care continuă să ţină piept noului val de staruri, s-au calificat, miercuri, în semifinalele de la Australian Open, primul Grand Slam de tenis al anului.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 13:33
Novak Djokovic şi Jannik Sinner se înfruntă în semifinalele de la Australian Open 2026

Mai întâi a intrat în scenă Novak Djokovic, favorit 4, împotriva italianului Lorenzo Musetti, cap de serie numărul 5. Culmea este că meciul curgea într-o singură direcţie, în favoarea lui Musetti, care a câştigat primele două seturi ale confruntării, 6-4, 6-3.

Totuşi, Djokovic s-a distanţat rapid în startul setului al 3-lea, 3-1, înainte ca italianul să arunce prosopul, respectiv să abandoneze confruntarea. Imediat după meci, Musetti a precizat că a avut probleme medicale încă din startul setului al 2-lea. A forţat, sperând că poate duce confruntarea până la final, dar durerile s-au agravat în setul al 3-lea, moment în care italianul a decis că este momentul să spună "stop joc".

Graţie acestui succes, Djokovic şi-a asigurat posibilitatea de a spera la o revenire pe podiumul ATP, chiar dacă şi neamţul Alexander Zverev, adversarul său de la distanţă pentru locul 3 mondial, va evolua în semifinalele de la Australian Open 2026.

În penultimul act al competiţiei, Novak Djokovic dă piept cu italianul Jannik Sinner, locul 2 mondial, sportiv care a trecut în sferturi, 6-3, 6-4, 6-4, de americanul Brad Shelton, locul 7 mondial şi al 8-lea favorit al competiţiei.

Novak Djokovic şi Jannik Sinner s-au mai întâlnit de 10 ori până acum, iar italianul conduce la victorii în meciuri directe, 6-4. De altfel, Djokovic nu l-a mai bătut pe Sinner din noiembrie 2023, 6-3, 6-3 la Turneul Campionilor, sârbul pierzând ultimele cinci meciuri directe, 3-6, 3-6, 4-6, la Wimbledon, în 2025, 4-6, 5-7, 6-7, la Roland Garros, în 2025, 6-7, 3-6, la Shanghai, în 2024, 1-6, 2-6, 7-6, 3-6, la Australian Open, în 2024, şi 2-6, 6-2, 5-7, la Cupa Davis, în noiembrie 2023.

În cealaltă semifinală masculină de la Australian Open 2026, spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial, îl va înfrunta pe neamţul Alexander Zverev, al 3-lea favorit al competiţiei.

