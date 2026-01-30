Rezultate şi clasament Europa League: FCSB face egal cu Fenerbahce, dar ratează calificarea în play-off
Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 8-a, ultima, a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în competiţie, a obţinut un egal de moral, 1-1, cu puternica formaţie turcă Fenerbahce Istanbul.
Turcii au început mai bine duelul de pe Arena Naţională, au deschis scorul prin Yuksek, în minutul 19, şi au ratat alte câteva ocazii importante.
Pe parcurs, însă, FCSB a echilibrat disputa şi chiar a pus reale probleme adversarului, în special în repriza a doua, după intrarea pe teren a lui Cisotti şi a lui Octavian Popescu.
Tavi Popescu şi Olaru au ratat două ocazii uriaşe, dar Cisotti nu a ratat ţinta, italianul reuşind să egaleze în minutul 71.
Pe final, obligaţi să câştige, FCSB-iştii au forţat inclusiv cu portarul Târnovanu în atac, în timp ce Fenerbahce, mulţumită cu rezultatul, a tras de timp, în special prin portarul Ederson, fotbalist plătit cu circa 10 milioane de euro pe sezon.
S-a terminat FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1 şi campioana României părăseşte Europa League cu fruntea sus, terminând competiţia pe locul 27, la două puncte de Brann Bergen, ocupanta locului 24, ultimul care asigura accederea în play-off. Şi dacă ar fi marcat golul victoriei pe final, FCSB ar fi ratat calificarea în play-off, norvegienii având un golaveraj mult mai bun.
Rezultate Europa League
Aston Villa - Red Bull Salzburg 3-2
FC Basel - Viktoria Plzen 0-1
Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2-1
Celtic Glasgow - FC Utrecht 4-2
Steaua Roşie Belgrad - Celta Vigo 1-1
FC Porto - Glasgow Rangers 3-1
FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1
Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0-0
Racing Club Genk - Malmo FF 2-1
Lille - SC Freiburg 1-0
Ludogoreţ Razgrad - Nice 1-0
Olympique Lyonnais - PAOK Salonic 4-2
Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3
Midtjylland - Dinamo Zagreb 2-0
Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta 4-0
Panathinaikos Atena - AS Roma 1-1
Sturm Graz - Brann Bergen 1-0
VFB Stuttgart - Young Boys Berna 3-2
Clasament Europa League: 1. Olympique Lyonnais - 21 puncte, 2. Aston Villa - 21 puncte, 3. Midtjylland - 19 puncte, 4. Betis Sevilla - 17 puncte, 5. FC Porto - 17 puncte, 6. Sporting Braga - 17 puncte, 7. SC Freiburg - 17 puncte, 8. AS Roma - 16 puncte, 9. Racing Club Genk - 16 puncte, 10. Bologna - 15 puncte, 11. VFB Stuttgart - 15 puncte, 12. Ferencvaros Budapesta - 15 puncte, 13. Nottingham Forest - 14 puncte, 14. Viktoria Plzen - 14 puncte, 15. Steaua Roşie Belgrad - 14 puncte, 16. Celta Vigo - 13 puncte, 17. PAOK Salonic - 12 puncte, 18. Lille - 12 puncte, 19. Fenerbahce Istanbul - 12 puncte, 20. Panathinaikos Atena - 12 puncte, 21. Celtic Glasgow - 11 puncte, 22. Ludogoreţ Razgrad - 10 puncte, 23. Dinamo Zagreb - 10 puncte, 24. Brann Bergen - 9 puncte, 25. Young Boys Berna - 9 puncte, 26. Sturm Graz - 7 puncte, 27. FCSB - 7 puncte, 28. Go Ahead Eagles - 7 puncte, 29. Feyenoord Rotterdam - 6 puncte, 30. FC Basel - 6 puncte, 31. Red Bull Salzburg - 6 puncte, 32. Glasgow Rangers - 4 puncte, 33. Nice - 3 puncte, 34. FC Utrecht - 1 punct, 35. Malmo FF - 1 punct, 36. Maccabi Tel Aviv - 1 punct.
Vă reamintim că primele opt clasate s-au calificat direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.
