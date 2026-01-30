Rezultate şi clasament Europa League: FCSB face egal cu Fenerbahce, dar ratează calificarea în play-off

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 8-a, ultima, a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în competiţie, a obţinut un egal de moral, 1-1, cu puternica formaţie turcă Fenerbahce Istanbul.

FCSB a încheiat la egalitate duelul cu Fenerbahce Istanbul din Europa League - Profimedia

Turcii au început mai bine duelul de pe Arena Naţională, au deschis scorul prin Yuksek, în minutul 19, şi au ratat alte câteva ocazii importante.

Pe parcurs, însă, FCSB a echilibrat disputa şi chiar a pus reale probleme adversarului, în special în repriza a doua, după intrarea pe teren a lui Cisotti şi a lui Octavian Popescu.

Tavi Popescu şi Olaru au ratat două ocazii uriaşe, dar Cisotti nu a ratat ţinta, italianul reuşind să egaleze în minutul 71.

Articolul continuă după reclamă

Pe final, obligaţi să câştige, FCSB-iştii au forţat inclusiv cu portarul Târnovanu în atac, în timp ce Fenerbahce, mulţumită cu rezultatul, a tras de timp, în special prin portarul Ederson, fotbalist plătit cu circa 10 milioane de euro pe sezon.

S-a terminat FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1 şi campioana României părăseşte Europa League cu fruntea sus, terminând competiţia pe locul 27, la două puncte de Brann Bergen, ocupanta locului 24, ultimul care asigura accederea în play-off. Şi dacă ar fi marcat golul victoriei pe final, FCSB ar fi ratat calificarea în play-off, norvegienii având un golaveraj mult mai bun.

Rezultate Europa League

Aston Villa - Red Bull Salzburg 3-2

FC Basel - Viktoria Plzen 0-1

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2-1

Celtic Glasgow - FC Utrecht 4-2

Steaua Roşie Belgrad - Celta Vigo 1-1

FC Porto - Glasgow Rangers 3-1

FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1

Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0-0

Racing Club Genk - Malmo FF 2-1

Lille - SC Freiburg 1-0

Ludogoreţ Razgrad - Nice 1-0

Olympique Lyonnais - PAOK Salonic 4-2

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

Midtjylland - Dinamo Zagreb 2-0

Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta 4-0

Panathinaikos Atena - AS Roma 1-1

Sturm Graz - Brann Bergen 1-0

VFB Stuttgart - Young Boys Berna 3-2

Clasament Europa League: 1. Olympique Lyonnais - 21 puncte, 2. Aston Villa - 21 puncte, 3. Midtjylland - 19 puncte, 4. Betis Sevilla - 17 puncte, 5. FC Porto - 17 puncte, 6. Sporting Braga - 17 puncte, 7. SC Freiburg - 17 puncte, 8. AS Roma - 16 puncte, 9. Racing Club Genk - 16 puncte, 10. Bologna - 15 puncte, 11. VFB Stuttgart - 15 puncte, 12. Ferencvaros Budapesta - 15 puncte, 13. Nottingham Forest - 14 puncte, 14. Viktoria Plzen - 14 puncte, 15. Steaua Roşie Belgrad - 14 puncte, 16. Celta Vigo - 13 puncte, 17. PAOK Salonic - 12 puncte, 18. Lille - 12 puncte, 19. Fenerbahce Istanbul - 12 puncte, 20. Panathinaikos Atena - 12 puncte, 21. Celtic Glasgow - 11 puncte, 22. Ludogoreţ Razgrad - 10 puncte, 23. Dinamo Zagreb - 10 puncte, 24. Brann Bergen - 9 puncte, 25. Young Boys Berna - 9 puncte, 26. Sturm Graz - 7 puncte, 27. FCSB - 7 puncte, 28. Go Ahead Eagles - 7 puncte, 29. Feyenoord Rotterdam - 6 puncte, 30. FC Basel - 6 puncte, 31. Red Bull Salzburg - 6 puncte, 32. Glasgow Rangers - 4 puncte, 33. Nice - 3 puncte, 34. FC Utrecht - 1 punct, 35. Malmo FF - 1 punct, 36. Maccabi Tel Aviv - 1 punct.

Vă reamintim că primele opt clasate s-au calificat direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰