Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rezultate şi clasament Europa League: FCSB face egal cu Fenerbahce, dar ratează calificarea în play-off

Joi seara s-au jucat meciurile din etapa a 8-a, ultima, a grupei de Europa League, iar FCSB, reprezentanta României în competiţie, a obţinut un egal de moral, 1-1, cu puternica formaţie turcă Fenerbahce Istanbul.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 12:27
FCSB a încheiat la egalitate duelul cu Fenerbahce Istanbul din Europa League FCSB a încheiat la egalitate duelul cu Fenerbahce Istanbul din Europa League - Profimedia

Turcii au început mai bine duelul de pe Arena Naţională, au deschis scorul prin Yuksek, în minutul 19, şi au ratat alte câteva ocazii importante.

Pe parcurs, însă, FCSB a echilibrat disputa şi chiar a pus reale probleme adversarului, în special în repriza a doua, după intrarea pe teren a lui Cisotti şi a lui Octavian Popescu.

Tavi Popescu şi Olaru au ratat două ocazii uriaşe, dar Cisotti nu a ratat ţinta, italianul reuşind să egaleze în minutul 71.

Articolul continuă după reclamă

Pe final, obligaţi să câştige, FCSB-iştii au forţat inclusiv cu portarul Târnovanu în atac, în timp ce Fenerbahce, mulţumită cu rezultatul, a tras de timp, în special prin portarul Ederson, fotbalist plătit cu circa 10 milioane de euro pe sezon.

S-a terminat FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1 şi campioana României părăseşte Europa League cu fruntea sus, terminând competiţia pe locul 27, la două puncte de Brann Bergen, ocupanta locului 24, ultimul care asigura accederea în play-off. Şi dacă ar fi marcat golul victoriei pe final, FCSB ar fi ratat calificarea în play-off, norvegienii având un golaveraj mult mai bun.

Rezultate Europa League

Aston Villa - Red Bull Salzburg 3-2

FC Basel - Viktoria Plzen 0-1

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam 2-1

Celtic Glasgow - FC Utrecht 4-2

Steaua Roşie Belgrad - Celta Vigo 1-1

FC Porto - Glasgow Rangers 3-1

FCSB - Fenerbahce Istanbul 1-1

Go Ahead Eagles - Sporting Braga 0-0

Racing Club Genk - Malmo FF 2-1

Lille - SC Freiburg 1-0

Ludogoreţ Razgrad - Nice 1-0

Olympique Lyonnais - PAOK Salonic 4-2

Maccabi Tel Aviv - Bologna 0-3

Midtjylland - Dinamo Zagreb 2-0

Nottingham Forest - Ferencvaros Budapesta 4-0

Panathinaikos Atena - AS Roma 1-1

Sturm Graz - Brann Bergen 1-0

VFB Stuttgart - Young Boys Berna 3-2

Clasament Europa League: 1. Olympique Lyonnais - 21 puncte, 2. Aston Villa - 21 puncte, 3. Midtjylland - 19 puncte, 4. Betis Sevilla - 17 puncte, 5. FC Porto - 17 puncte, 6. Sporting Braga - 17 puncte, 7. SC Freiburg - 17 puncte, 8. AS Roma - 16 puncte, 9. Racing Club Genk - 16 puncte, 10. Bologna - 15 puncte, 11. VFB Stuttgart - 15 puncte, 12. Ferencvaros Budapesta - 15 puncte, 13. Nottingham Forest - 14 puncte, 14. Viktoria Plzen - 14 puncte, 15. Steaua Roşie Belgrad - 14 puncte, 16. Celta Vigo - 13 puncte, 17. PAOK Salonic - 12 puncte, 18. Lille - 12 puncte, 19. Fenerbahce Istanbul - 12 puncte, 20. Panathinaikos Atena - 12 puncte, 21. Celtic Glasgow - 11 puncte, 22. Ludogoreţ Razgrad - 10 puncte, 23. Dinamo Zagreb - 10 puncte, 24. Brann Bergen - 9 puncte, 25. Young Boys Berna - 9 puncte, 26. Sturm Graz - 7 puncte, 27. FCSB - 7 puncte, 28. Go Ahead Eagles - 7 puncte, 29. Feyenoord Rotterdam - 6 puncte, 30. FC Basel - 6 puncte, 31. Red Bull Salzburg - 6 puncte, 32. Glasgow Rangers - 4 puncte, 33. Nice - 3 puncte, 34. FC Utrecht - 1 punct, 35. Malmo FF - 1 punct, 36. Maccabi Tel Aviv - 1 punct.

Vă reamintim că primele opt clasate s-au calificat direct în faza optimilor de finală, iar echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, în timp ce echipele clasate de la locul 25 în jos sunt eliminate din cupele europene.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fcsb fenerbahce rezultate europa league clasament europa league
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Sport » Rezultate şi clasament Europa League: FCSB face egal cu Fenerbahce, dar ratează calificarea în play-off