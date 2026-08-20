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Olandezul Max Verstappen şi-a prelungit contractul cu Red Bull Racing până în 2030 

Olandezul Max Verstappen şi-a prelungit contractul cu Red Bull Racing Olandezul Max Verstappen şi-a prelungit contractul cu Red Bull Racing - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.08.2026, 14:37 | Modificat la 20.08.2026, 14:40

Curtat cu insistenţă de mai multe grupări importante, în frunte cu McLaren, Max Verstappen, pilotul olandez de Formula 1, a decis să-şi prelungească înţelegerea cu Red Bull Racing, echipă cu care colaborează de mai mulţi ani.

Informaţia a fost confirmată chiar de pilot, care a precizat că "sunt cu adevărat încântat de această prelungire a contractului. Avem cele mai bune echipe şi abia aştept să continui să lucrez cu toată lumea pentru a reveni în vârf. Acesta rămâne obiectivul suprem pentru care am muncit cu toţii şi pe care vom continua să-l urmărim".

Noua înţelegere dintre Max Verstappen şi Red Bull Racing este valabilă până la sfârşitul lui 2030.

Verstappen a câştigat de patru ori la rând titlul de campion mondial, în 2021, 2022, 2023 şi 2024, dar a fost depăşit, sezonul precedent, de britanicul Lando Norris, de la McLaren Mercedes, iar anul acesta, după 11 etape, ocupă abia locul 6 în clasamentul piloţilor, cu 109 puncte, la 110 puncte de liderul ierarhiei, italianul Kimi Antonelli.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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