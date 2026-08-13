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Pachete cu zeci de kilograme de droguri descoperite într-un autocar cu însemnele celor de la FC Sao Paulo

Fotbaliştii de la FC Sao Paulo, implicaţi fără voia lor într-un incident internaţional Fotbaliştii de la FC Sao Paulo, implicaţi fără voia lor într-un incident internaţional - Profimedia (imagine ilustrativă) Galerie (2)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.08.2026, 13:26 | Modificat la 13.08.2026, 13:34

Poliţiştii bolivieni au descoperit pachete cu peste 86 de kilograme de droguri într-un autocar care purta însemnele clubului de fotbal brazilian FC Sao Paulo.

Descoperirea a fost făcută cu puţin înainte ca FC Sao Paulo să joace pe terenul celor de la Bolivar, 1-1, într-un meci contând pentru Copa Sudamericana.

Din fericire, conform The Sun, între cele două evenimente nu a existat nicio legătură. Ancheta a scos la iveală că angajaţi ai companiei de transporturi Cosmos, la serviciile căreia au apelat, pe plan local, cei de la FC Sao Paulo, au încercat să profite de ocazie şi au mai acoperit un autocar cu însemnele brazilienilor, în speranţa că vor putea utiliza autocarul respectiv fără probleme pentru a transporta cantitatea respectivă de stupefiante.

Fotbaliştii de la FC Sao Paulo au utilizat un cu totul alt autocar al companiei respective, lucru confirmat de părţile implicate în anchetă.

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S-a stabilit că în pachetele descoperite în autocarul oprit în apropiere de Cochabamba, oraş din centrul Boliviei, se aflau circa 86,5 kilograme de marijuana, iar trei persoane, care se aflau în autocar la momentul respectiv, au fost arestate.

De altfel, zona în care este situat oraşul Cochabamba este cunoscută pentru numărul mare de infractori implicaţi în traficul cu droguri.

Redactia Observator
Redactia Observator
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