Paris Saint Germain, debut cu stângul în noul sezon din Franţa. A pierdut Supercupa cu Lens

Paris Saint Germain, campioana europeană en-titre, a debutat cu stângul în noul sezon din Franţa, trupa antrenată de Luis Enrique cedând, 0-1, în meciul cu Lens din Supercupa Franţei.

Lens a deschis scorul în minutul 32, prin Thauvin, însă a rămas în inferioritate numerică înainte de pauză, după ce fundaşul Kyllian Antonio a fost eliminat direct.

Cu om în plus pe teren, Paris Saint Germain a dominat partida de o manieră categorică, dar lipsa de inspiraţie la finalizare a făcut ca tabela de marcaj să rămână nemodificată până la final.

Mai mult, pe final, şi Paris Saint Germain a rămas în 10, Nuno Mendes, intrat pe teren în minutul 60, în locul lui Lucas Digne, fiind şi el eliminat direct.

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În ciuda eşecului din Supercupa Franţei şi a problemelor de efectiv, Luis Enrique, antrenorul lui Paris Saint Germain, rămâne optimist şi anunţă că principalul obiectiv al echipei, în sezonul 2026-2027, este câştigarea, pentru a 3-a oară la rând, a Ligii Campionilor, cea mai tare competiţie mondială inter-cluburi.

De partea cealaltă, neamţul Dino Toppmöller, antrenorul lui Lens, a dedicat succesul istoric elevilor săi, gruparea de pe Stade Bollaert-Delelis trecându-şi în cont al doilea trofeu important într-un interval scurt de timp după ce a câştigat şi Cupa Franţei, în mai, 3-1 în finala cu Nice.