Campion mondial în 2010 şi campion european cu Spania în 2012, Pedro a anunţat miercuri că îşi încheie cariera la vârsta de 39 de ani.

Pedro trage cortina. Campionul mondial din 2010 și-a anunțat retragerea la 39 de ani - Facebook - Pedro

A venit şi momentul lui. Pedro, titular în echipa Spaniei campioană mondială în 2010, fără contract de când a părăsit Lazio Roma în luna iunie, a anunţat miercuri că se retrage la vârsta de 39 de ani.

„Simt că a sosit momentul. Momentul să fac un pas înainte şi să încep o nouă etapă în viaţa mea”, a declarat jucătorul care a disputat aproape 700 de meciuri la cele patru cluburi la care a evoluat: FC Barcelona (2008-2025), Chelsea (2015-2020), AS Roma (2020-2021) şi Lazio Roma (2021-2026) .

În vitrina sa cu trofee, plină până la refuz, se află titlurile de campion mondial din 2010 şi de campion european din 2012 cu „La Roja” (65 de selecţii, 17 goluri), cinci titluri de campion al Spaniei (2009, 2010, 2011, 2013, 2015) şi trei titluri de campion al Ligii Campionilor cu Barça (2009, 2011, 2015), o Ligă Europa (2019) şi un titlu de campion al Angliei (2017) cu Chelsea.