Vineri sunt programate nu mai puţin de opt meciuri la Cupa Mondială de fotbal pentru juniori sub 17 ani, competiţie care are loc în Qatar şi este transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Belgia a debutat cu o victorie chinuită la Cupa Mondială U17, 3-2 cu Vietnam - Profimedia

Iar cum puştii participanţi la competiţie, şcoliţi la cele mai importante academii de fotbal din lume, evoluează fără complexe, spectacolul este garantat.

Dovada? În primele patru meciuri ale zilei s-au marcat nu mai puţin de 21 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de peste 5 goluri pe meci.

Balul a fost deschis de echipa Belgiei, care a obţinut o victorie chinuită, 3-2, cu Vietnam, la capătul unui meci în care asiaticii au deschis scorul, prin Le Sy Bach, şi au condus până spre finalul primei reprize. Moorthamer, Achahbar şi Philips au întors rezultatul pentru Belgia, însă Chu Ngoc Nguyen Luc a redus din diferenţă, pe final, şi a dat emoţii belgienilor, care au fost obligaţi să sufere din plin pentru cele trei puncte puse în joc.

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În celelalte meciuri jucate în prima parte a zilei de vineri s-au înregistrat următoarele rezultate: Tadjikistan - Cuba 5-3, Mali - Noua Zeelandă 3-0, Spania - China 5-0.

Vineri seara se joacă Italia - Jamaica, Senegal - Croaţia, Fiji - Maroc şi Coasta de Fildeş - Uzbekistan.

Repartizată în Grupa K, alături de Camerun, Venezuela şi Mexic, naţionala României va debuta la Cupa Mondială U17 sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 17.30, când "tricolorii" mici vor înfrunta Mexic.