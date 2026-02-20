Antena Meniu Search
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Se decid finalistele la hochei pe gheaţă, turneul masculin

Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă se apropie cu paşi repezi de final, iar principala atracţie a zilei de vineri, 20 februarie 2026, o reprezintă semifinalele din turneul masculin de hochei pe gheaţă.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 07:46
Finlanda este campioana olimpică en-titre la hochei pe gheaţă Finlanda este campioana olimpică en-titre la hochei pe gheaţă - Profimedia

În prima semifinală, de la 17.40, ora României, se întâlnesc două mari rivale, Canada şi Finlanda. Canada este de nouă ori campioană olimpică, ultima dată la Sochi, în 2014, în timp ce Finlanda este campioana olimpică en-titre, de la Beijing, din 2022. 

În a doua semifinală, de la 22.10, ora României, se înfruntă Statele Unite ale Americii şi Slovacia. Americanii au câştigat de două ori aurul olimpic, ultima dată la Lake Placid, în 1980, în timp ce Slovacia este formaţia care vine puternic din urmă, Slovacia intrând în competiţia din Italia din postura de vicecampioană olimpică en-titre. Mai mult, Slovacia a fost singura, dintre cele patru semifinaliste, care şi-a câştigat meciul din sferturi în timpul regulamentar, slovacii reuşind să surclaseze Germania, 6-2.

În schimb, Canada, 4-3 cu Cehia, Finlanda, 3-2 cu Elveţia, şi SUA, 2-1 cu Suedia, au avut nevoie de prelungiri pentru a-şi asigura prezenţa în penultimul act al competiţiei.

Sâmbătă, 21 februarie 2026, se joacă finala mică a turneului masculin de hochei pe gheaţă, iar duminică, 22 februarie 2026, în ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă, se joacă finala mare a turneului masculin de hochei pe gheaţă.

Competiţia feminină de hochei pe gheaţă a fost câştigată de puternica echipă a Statelor Unite ale Americii. Americancele s-au impus greu, 2-1, după prelungiri, în finala cu Canada. Totuşi, până la finală americancele îşi spulberaseră toate adversarele, 5-1 cu Cehia, 5-0 cu Finlanda, 5-0 cu Elveţia şi 5-0 cu Canada, în grupă, 6-0 cu Italia, în sferturile de finală, şi 5-0 cu Suedia, în semifinale.

