Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, joi 19 februarie 

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 continuă în Italia, iar sportivii români reuşesc să bifeze rezultate cu adevărat remarcabile, pentru condiţiile avute la dispoziţie.

Julia Sauter reprezintă România în finala de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

Miercuri, 18 februarie 2026, echipa României, formată din Paul Pepene și Gabriel Cojocaru, a încheiat pe locul 24 proba de sprint pe echipe – stil liber.

Lupta pentru a obţine rezultate remarcabile continuă joi, 19 februarie, când din delegaţia noastră intră în competiţie Julia Sauter, sportivă ce ne reprezintă la patinaj artistic.

Julia ocupă locul 16 după programul scurt şi joi seara, de la 20.00, ora României, dă bătălia finală în programul liber, la capătul căruia se vor decide şi medaliatele.

