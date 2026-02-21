Antena Meniu Search
O nouă metodă de înșelătorie a început să facă victime printre români. Sub pretextul unei "anchete secrete", infractorii determină victimele să scoată bani din bancă şi să îi plaseze în bancomate pentru criptomonede. 

de Clara Mihociu

la 21.02.2026 , 10:30
De cele mai multe ori, escrocii contactează victimele prin apeluri telefonice sau prin e-mail ori chiar pe rețelele de socializare. Pretind că sunt fie polițiști, fie de la ANAF sau de la alte autorități sau de la anumite societăți comerciale ori chiar de la anumite bănci. Apoi, după ce-i conving pe oameni că au într-adevăr această identitate, le spun acestora că au fost victimele unui atac și că conturile lor sunt în pericol. Motiv pentru care trebuie mutați toți banii din conturile lor într-un cont securizat de criptomonede.

Se face acest lucru, desigur, cu victimele stând la telefon și fiind sfătuite să nu anunțe pe nimeni, pentru că totul este strict confidențial. Oamenii trebuie să-și scoată banii din cont, apoi să îi pună într-un ATM pentru criptomonede, pe baza unui cod QR pe care infractorii îl trimit înainte către victimele lor.

Polițiștii însă trag un semnal de alarmă și spun că sunt tot mai dese astfel de înșelăciuni. Oamenii nu trebuie să creadă aceste povești în momentul în care sunt sunați, pentru că, odată ce au fost trimiși banii în conturile respective, aceștia intră direct în conturile infractorilor și sunt aproape imposibil de recuperat.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

