Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Când vine următorul val de ninsori. Strat de zăpadă între 5 şi 15 cm şi minime de -7 grade

Şi iarna îşi ia zborul la fel de greu pentru că meteorologii anunţă încă un val de ninsori şi un nou strat de zăpadă începând de mâine noapte. Asta peste cel deja existent care continuă să ne complice dimineţile. Deşi s-a mai topit din zăpadă, bucureştenii au făcut slalom astăzi printre bălţi, gheaţă şi nămeţi.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 17:05
Când vine următorul val de ninsori. Strat de zăpadă între 5 şi 15 cm şi minime de -7 grade Când vine următorul val de ninsori. Strat de zăpadă între 5 şi 15 cm şi minime de -7 grade

Sunt 3 grade în Capitală, se circulă mult mai bine față de ieri, însă acest lucru nu ar trebui să ne bucure prea mult. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare în zilele următoare în București, iar temperaturile vor scădea până la -7 grade Celsius.

De altfel, o informare de vreme severă vizează întreaga țară, iar valorile termice vor fi deosebit de scăzute. În anumite zone există risc de lapoviță, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge, în medie, la 5–15 centimetri.

Problemele nu au fost doar de natură meteorologică. În județele Prahova, Dâmbovița și Vrancea, precum și în anumite zone din București, au fost înregistrate întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Aproximativ 30.000 de locuințe din 82 de localități au fost afectate de vremea rea. Autoritățile intervin pentru remedierea situației, însă din cauza condițiilor meteo nefavorabile intervențiile sunt îngreunate.

Articolul continuă după reclamă

Recomandarea specialiștilor rămâne aceea de a conduce prudent și de a evita deplasările care nu sunt absolut necesare. De asemenea, este indicat să ne informăm din surse oficiale, în special în ceea ce privește evoluția vremii.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vreme bucuresti ninsori
Înapoi la Homepage
Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
Un pensionar s-a dus cu mașina la service să schimbe un bec. A aflat că-l costă 3.000 de euro
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Vremea » Când vine următorul val de ninsori. Strat de zăpadă între 5 şi 15 cm şi minime de -7 grade