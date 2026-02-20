Cupa Mondială 2026. Lot Argentina: Julian Alvarez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, este vedeta naţionalei de fotbal a Argentinei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Argentinei, formaţie ce reprezintă zona CONMEBOL la turneul final.

Naţionala de fotbal a Argentinei a fost repartizată în Grupa J la Campionatul Mondial, alături de Algeria, Austria şi Iordania, şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Algeria, pe Kansas City Stadium.

Pentru Argentina urmează meciurile cu Austria, 22 iunie, ora 20.00, Dallas Stadium, şi cu Iordania, 28 iunie, ora 05.00, Dallas Stadium.

Program meciuri Argentina la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 04.00, Argentina - Algeria

22 iunie, ora 20.00, Argentina - Austria

28 iunie, ora 05.00, Iordania - Argentina

Cum s-a calificat Argentina la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Argentinei s-a calificat la Campionatul Mondial, după ce a câştigat, de o manieră categorică, grupa de calificare din zona CONMEBOL, respectiv din America de Sud.

Argentina a înregistrat 12 victorii, două egaluri şi patru înfrângeri şi a încheiat preliminariile cu 38 de puncte, respectiv cu nouă puncte avans faţă de principala urmăritoare, Ecuador. Argentina se poate lăuda cu o dublă victorie împotriva marii rivale, Brazilia, 4-1 acasă şi 1-0 în deplasare, dar a avut şi câteva rezultate modeste, 0-2, acasă, cu Uruguay, 0-1 în Ecuador, 1-2 în Paraguay şi 1-1 în Venezuela.

Lot Argentina

Este de aşteptat ca de pe lista lărgită a selecţionerului Lionel Scaloni să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Walter Benitez, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez, Facundo Cambeses.

Fundaşi - Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Kevin Mac Allister, Valentin Barco, Marcos Senesi, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Marcos Acuna, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, German Pezzella.

Mijlocaşi - Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Maximo Perrone, Thiago Almada, Emiliano Buendia, Nico Paz, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Exequiel Palacios.

Atacanţi - Lionel Messi, Nico Gonzalez, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Franco Mastantuono, Angel Correa, Paulo Dybala.

Top jucători Argentina: Julian Alvarez este vedeta echipei

Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid, este considerat vedeta naţionalei de fotbal a Argentinei sau, mai degrabă spus, noua vedetă a naţionalei de fotbal a Argentinei, în condiţiile în care toată lumea se aşteaptă ca fotbalistul de 26 de ani să se dezvolte din umbra legendarului Lionel Messi. Alvarez este cotat la 100 de milioane de euro, iar alături de el strălucesc şi fotbalişti precum Lautaro Martinez, de la Internazionale Milano, cotat la 85 de milioane de euro, Alexis Mac Allister, de la FC Liverpool, cotat la 85 de milioane de euro, Enzo Fernandez, de la Chelsea Londra, cotat la 85 de milioane de euro, şi Nico Paz, de la Como, cotat la 65 de milioane de euro.

Deşi are profilul unui "atacant de buzunar", având doar 1,70 metri înălţime, Julian Alvarez a adunat, deja, câteva cifre interesante. Argentinianul a reuşit 54 de goluri în 122 de meciuri jucate pentru River Plate, 36 de goluri în 103 meciuri jucate pentru Manchester City, 42 de goluri în 92 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid şi 13 goluri în 49 de selecţii la naţionala Argentinei. Alvarez a fost campion al Argentinei şi câştigător al Copei Libertadores, cu River Plate, dublu campion al Angliei şi câştigător al Ligii Campionilor, Supercupei Europei şi Campionatului Mondial al cluburilor, cu Manchester City, şi campion mondial, cu naţionala Argentinei.

Lionel Scaloni este antrenorul Argentinei

Naţionala de fotbal a Argentinei este condusă, din 2018, de Lionel Scaloni, un tehnician în vârstă de aproape 48 de ani. Scaloni a fost jucător la Newell's Old Boys, Deportivo La Coruna, West Ham United, Racing Santander, Real Mallorca, Lazio Roma sau Atalanta Bergamo şi a adunat şapte selecţii în naţionala Argentinei. A condus, pentru o scurtă perioadă de timp, naţionala de tineret U20 a Argentinei, înainte de a prelua naţionala de seniori a "pumelor".

Ca jucător, Scaloni a fost campion al Spaniei şi câştigător al Cupei Spaniei, cu Deportivo La Coruna, finalist al Cupei Angliei, cu West Ham United, şi campion mondial de tineret, cu naţionala Argentinei. Ca antrenor, Scaloni a condus naţionala Argentinei către titlul mondial cucerit la ediţia precedentă, Qatar 2022.

Palmaresul Argentinei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Argentinei nu a mai ratat participarea la un turneu final de Campionat Mondial de la ediţia din Mexic 1970. La ediţia din acest an, Argentina intră în competiţie din postura de campioană mondială en-titre. "Pumele" au câştigat Mondialul din Qatar, din 2022, deşi au pierdut surprinzător primul meci de la turneul respectiv, 1-2 cu Japonia. Au urmat duelurile cu Mexic (2-0), Polonia (2-0), Australia (2-1), Olanda (6-5 după lovituri de departajare) şi Croaţia (3-0) şi o finală spectaculoasă, câştigată împotriva Franţei, 7-5 după lovituri de departajare.

Argentina mai are în palmares două titluri mondiale, cucerite în 1978 (Argentina) şi 1986 (Mexic) şi trei trofee acordate vicecampionilor, 1930 (Uruguay), 1990 (Italia) şi 2014 (Brazilia).

