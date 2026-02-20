Cupa Mondială 2026. Lot Algeria: Rayan Ait Nouri este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Rayan Ait Nouri, de la Manchester City, este vedeta naţionalei de fotbal a Algeriei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Algeriei, formaţie ce reprezintă Africa la turneul final.

Naţionala de fotbal a Algeriei a fost repartizată în Grupa J la Campionatul Mondial, alături de Argentina, Austria şi Iordania, şi intră în competiţie pe 17 iunie, de la 04.00, ora României, când dă piept cu Argentina, pe Kansas City Stadium.

Pentru Algeria urmează meciurile cu Iordania, 23 iunie, ora 06.00, San Francisco Bay Area Stadium, şi cu Austria, 28 iunie, ora 05.00, Kansas City Stadium.

Articolul continuă după reclamă

Program meciuri Algeria la Cupa Mondială 2026:

17 iunie, ora 04.00, Argentina - Algeria

23 iunie, ora 06.00, Iordania - Algeria

28 iunie, ora 05.00, Algeria - Austria

Cum s-a calificat Algeria la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Algeriei s-a calificat la Campionatul Mondial după ce a câştigat fără drept de apel, şapte puncte avans faţă de locul 2, o grupă cu Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana şi Somalia.

Algeria a pierdut un singur meci din 10, surprinzător, 1-2 acasă, cu Guinea. În rest, a fost 2-1 şi 2-1 cu Uganda, 5-1 şi 2-0 cu Mozambique, 0-0 în deplasare, cu Guinea, 3-1 şi 3-1 cu Botswana şi 3-1 şi 3-0 cu Somalia.

Lot Algeria

Este de aşteptat ca de lista lărgită a selecţionerului Vladimir Petkovic să nu lipsească fotbalişti precum:

Portari - Anthony Mandrea, Oussama Benbot, Luca Zidane, Alexis Guendouz, Alexandre Oukidja.

Fundaşi - Aïssa Mandi, Mehdi Dorval, Mohamed Amine Tougai, Zineddine Belaïd, Jaouen Hadjam, Rayan Aït-Nouri, Youcef Atal, Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Samir Chergui, Abdelkader Bedrane, Reda Halaimia, Naoufel Khacef, Ayoub Ghezala, Ahmed Touba.

Mijlocaşi - Ramiz Zerrouki, Himad Abdelli, Ismaël Bennacer, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi, Adem Zorgane, Ibrahim Maza, Ilan Kebbal, Houssem Aouar, Sofiane Bendekba, Zakaria Draoui, Houssem Eddine Mrezigue, Nabil Bentaleb, Yassine Benzia, Ahmed Kendouci.

Atacanţi - Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Anis Hadj Moussa, Monsef Bakrar, Mohamed Amoura, Adil Boulbina, Redouane Berkane, Islam Slimani, Yacine Brahimi, Adam Ounas, Yassine Benzia, Youcef Belaili, Amine Gouiri, Said Benrahma.

Top jucători Tunisia: Rayan Ait Nouri este vedeta echipei

Rayan Ait Nouri, fundaşul celor de la Manchester City, este considerat vedeta naţionalei de fotbal a Algeriei, fiind un jucător cotat la 40 de milioane de euro. Alături de Ait Nouri, din lotul Algeriei strălucesc fotbalişti precum atacantul Mohamed Amoura, de la Wolfsburg, cotat la 32 de milioane de euro, Amine Gouiri, atacantul lui Olympique Marseille, cotat la 28 de milioane de euro, Ibrahim Maza, mijlocaşul ofensiv al lui Bayer Leverkusen, cotat la 25 de milioane de euro, sau Anis Hadj Moussa, extrema lui Feyenoord Rotterdam, cotat la 20 de milioane de euro.

Rayan Ait Nouri are 24 de ani şi a adunat, deja, 23 de meciuri în tricoul lui Angers, 157 de meciuri şi 12 goluri în tricoul lui Wolverhampton, 20 de meciuri în tricoul lui Manchester City şi 25 de selecţii în naţionala Algeriei.

Vladimir Petkovic este antrenorul Algeriei

Naţionala de fotbal a Algeriei este condusă, din 2024, de antrenorul bosniac Vladimir Petkovic, un tehnician în vârstă de 62 de ani. Petkovic are un CV cu greutate. A jucat la echipe precum FC Sion, Sarajevo sau Bellinzona, dar a antrenat pe Young Boys Berna, Samsunspor, FC Sion, Lazio Roma, Bordeaux sau naţionala Elveţiei.

A fost campion al Iugoslaviei, cu Sarajevo, în 1985, şi câştigător al Cupei Italiei, cu Lazio Roma, în 2013.

Palmaresul Algeriei la Cupa Mondială

Naţionala de fotbal a Algeriei participă pentru a 5-a oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial. La ediţiile din Spania, 1982, Mexic, 1986, şi Africa de Sud, 2010, nu a trecut de faza grupelor.

În schimb, în Brazilia, în 2014, Algeria a terminat pe locul 2 o grupă cu Belgia (1-2), Rusia (1-1) şi Coreea de Sud (4-2) şi a mers în optimi, unde a fost eliminată, cu greu, de Germania, 1-2, după prelungiri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰