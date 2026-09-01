Se lansează RO Wallet, portofelul digital al României. Când vei putea ține buletinul şi permisul pe telefon

Ministerul Afacerilor Interne a publicat, marți, site-ul și documentația tehnică pentru RO Wallet, portofelul românesc de identitate digitală. Acesta este conceput ca un portofel digital în care oamenii își vor putea păstra, pe telefon, actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente importante. Ele vor putea fi folosite cu aceeași valoare legală ca documentele fizice.

Cum funcționează RO Wallet

Atunci când aplicația va fi disponibilă, utilizatorii vor trebui să o descarce din magazinul de aplicații și să își verifice identitatea. Verificarea se va face printr-un singur proces securizat de înrolare.

Apoi, utilizatorii vor putea adăuga documente direct de la instituțiile care le eliberează. Vor putea fi adăugate actul de identitate, permisul de conducere, diplomele și alte documente digitale.

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Este important de precizat că, atât online, cât și fizic, utilizatorii vor putea alege ce informații dezvăluie prin intermediul RO Wallet.

Spre exemplu, vor putea dovedi că sunt majori sau pensionari fără să își comunice data nașterii. Serviciul care solicită informația va primi un răspuns verificabil, de tipul "da" sau "nu", fără a avea acces la alte date de pe documente.

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Când va fi disponibilă aplicația RO Wallet

Documentația tehnică a fost pusă la dispoziția publicului pe GitHub. Proiectul este în plină dezvoltare, iar aplicația nu este încă disponibilă. Potrivit calendarului oficial, versiunea de test a aplicației RO Wallet va deveni disponibilă la finalul lunii octombrie 2026.

Potrivit site-ului oficial, termenul-țintă pentru lansarea aplicației în România este sfârșitul anului 2026. Calendarul arată că versiunea oficială RO Wallet v1 urmează să fie lansată pe 14 ianuarie 2027.