Reacţia preşedintelui Adrian Manole, după ce procurorii DNA au descins la clubul de handbal Dunărea Brăila 

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins, în cursul zilei de miercuri, la sediul mai multor instituţii din municipiul Brăila.

Procurorii DNA verifică modul în care echipa de handbal Dunărea Brăila a fost finanţată din bani publici - Profimedia

Au fost luate la puricat, printre altele, sediul Consiliului Judeţean Brăila şi sediul clubului de handbal Dunărea Brăila. Percheziţiile se fac într-un dosar ce priveşte finanţarea din bani publici a echipei de handbal Dunărea Brăila.

Există informaţii care arată că, printre cei vizaţi, ar fi Francisk Iulian Chiriac, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, şi Adrian Manole, şeful clubului de handbal Dunărea Brăila.

Conform Obiectiv Vocea Brăilei, Adrian Manole, preşedintele clubului de handbal Dunărea Brăila, a transmis că "nu avem nimic de ascuns! Punem la dispoziție toate documentele solicitate! Am fost și suntem de bună credință, am respectat întotdeauna legislația nu numai în relația cu Consiliul Județean! Aș dori să subliniez că luăm partea bună a lucrurilor: prin aceste acțiuni sperăm să se termine odată cu toate acuzațiile care au fost lansate în spațiul public".

Articolul continuă după reclamă

Dunărea Brăila este pe locul 6 în clasamentul campionatului naţional de handbal feminin, înaintea ultimei etape. În weekend, Dunărea joacă meci decisiv, cu CSM Slatina, pentru calificarea în cupele europene.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰