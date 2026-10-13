Record absolut în baschet. Tricoul lui Michael Jordan, vândut cu 14 milioane de dolari

Un tricou purtat de Michael Jordan în timpul meciului al doilea al finalei NBA din 1998 s-a vândut cu 14 milioane de dolari (12,5 milioane de euro), potrivit casei de licitaţii americane Hunt Auctions. Acesta este cel mai mare preţ plătit vreodată pentru un obiect de colecţie din lumea baschetului.

Tricoul, care are numărul 23 inscripţionat pe spate, a fost purtat de Michael Jordan în ziua de 5 iunie 1998, în timpul victoriei pe care echipa sa, Chicago Bulls, a repurtat-o în faţa celor de la Utah Jazz, scor 93-88. Cumpărătorul tricoului, care l-a achiziţionat într-o licitaţie privată, este Ron Firman, un investitor imobiliar din Miami, potrivit News.ro.

În meciul respectiv, Jordan a marcat 37 de puncte, a avut cinci recuperări şi a oferit trei pase decisive, iar cu victoria reuşită, Chicago Bulls a egalat la unu în finală, câştigând titlul, în cele din urmă, cu 4-2 scor final. A fost al şaselea şi ultimul campionat NBA câştigat de Michael Jordan şi al şaselea premiu MVP al finalei.

Această vânzare depăşeşte recordul anterior pentru un obiect de colecţie din baschet, stabilit în septembrie 2026 de un alt tricou al lui Michael Jordan, purtat în timpul meciului al treilea al aceleiaşi finale şi vândut la licitaţie cu 12,26 milioane de dolari (11 milioane de euro).

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Recordul pentru o sumă plătită pe un tricou din lumea sportului rămâne însă cel stabilit în 2024, când tricoul purtat de jucătorul de baseball Babe Ruth în timpul meciului 3 al Seriei Mondiale din 1932, câştigat de New York Yankees împotriva Chicago Cubs, scor 4-0, s-a vândut cu 24,12 milioane de dolari (21,6 milioane de euro).