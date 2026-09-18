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România conduce Indonezia în Cupa Davis. Cezar Crețu l-a învins pe Trismuwantara

România conduce Indonezia în Cupa Davis. Crețu l-a învins pe Trismuwantara România conduce Indonezia în Cupa Davis. Crețu l-a învins pe Trismuwantara - Facebook - Cezar Creţu Galerie (2)
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.09.2026, 15:57 | Modificat la 18.09.2026, 15:57

Cezar Creţu, locul 271 ATP, a adus României primul punct în confruntarea cu Indonezia, din Grupa Mondială II a Cupei Davis.

Creţu l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, locul 2202 în clasamentul ATP, scor 6-2, 6-4. Meciul a durat o oră şi 37 de minute.

În cel de-al doilea meci al zilei se înfruntă Radu Papoe (315 ATP) şi Rafalentino Ali Da Costa, clasat pe poziţia 1608 ATP.

Întâlnirea va continua sâmbătă, de la ora 06:00, când este programată partida de dublu. România îi va avea pe teren pe Ştefan Hăită şi Radu Ţurcanu, care vor întâlni perechea indoneziană Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp.

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Conform ordinii oficiale iniţiale, confruntarea România – Indonezia se va încheia cu cele două meciuri de simplu încrucişate: Rafalentino Ali Da Costa – Cezar Creţu şi Gunawan Trismuwantara – Radu Papoe.

M.U.
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