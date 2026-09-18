Două judeţe intră sub cod galben de averse, vijelii şi grindină. Vor fi rafale de 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 18 septembrie 2026, două atenționări nowcasting Cod galben pentru mai multe localități din județele Botoșani și Suceava. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni.

Potrivit ANM, în zonele vizate se pot acumula cantități de apă de 15-25 l/mp într-un interval scurt, iar vântul poate atinge viteze de 50-70 km/h. Sunt posibile și căderi de grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

Cod galben în mai multe localități din Botoșani și Suceava

Prima atenționare este valabilă vineri, între orele 15:50 și 16:40, și vizează localitățile Vlădeni, Vârfu Câmpului și Bucecea din județul Botoșani.

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În județul Suceava sunt vizate Suceava, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Șcheia, Verești, Bosanci, Zvoriștea, Todirești, Ipotești, Rădășeni, Moara, Horodniceni, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Siminicea și Bunești.

Meteorologii avertizează că se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

O a doua avertizare, valabilă până la ora 16:40

O altă atenționare Cod galben a fost emisă la ora 15:38 și este valabilă între 15:40 și 16:40.

În județul Botoșani este vizată localitatea Vorona, iar în județul Suceava avertizarea include Fălticeni, Dolhasca, Liteni, Udești, Verești, Preutești, Forăști, Fântânele, Boroaia, Vadu Moldovei, Dolhești, Vulturești, Bogdănești, Fântâna Mare și Hârtop.

Și în aceste zone sunt prognozate averse torențiale de 15-25 l/mp, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

O nouă avertizare valabilă până la 17:30

O altă atenționare de Cod Galben de ploi și vijelii intră în vigoare de la 16:40 și va fi valabilă până la 17:30.

În județul Botoşani sunt vizate: Botoșani, Flămânzi, Vorona, Ungureni, Corni, Mihai Eminescu, Frumușica, Albești, Trușești, Bălușeni, Lunca, Tudora, Vlădeni, Cristești, Vorniceni, Curtești, Răchiți, Copălău, Gorbănești, Coșula, Todireni, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Stăuceni, Roma, Unțeni, Nicșeni, Corlăteni, Leorda, Blândești, Brăești, Dimăcheni, Bucecea;

Județul Suceava: Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Udești, Verești, Fântânele, Dolhești, Siminicea;

Județul Iaşi: Hârlău, Deleni, Scobinți, Lespezi, Sirețel;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).