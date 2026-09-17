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Manchester United, eliminată dramatic din Cupa Ligii. A avut 2-0 cu Brighton, dar a pierdut meciul

Manchester United, eliminată dramatic din Cupa Ligii. A avut 2-0 cu Brighton, dar a pierdut meciul Manchester United, eliminată dramatic din Cupa Ligii. A avut 2-0 cu Brighton, dar a pierdut meciul - X
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.09.2026, 15:57 | Modificat la 17.09.2026, 15:57

Manchester United a irosit un avantaj de două goluri şi a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei după o înfrângere cu 3-2 în faţa echipei Brighton, miercuri.

La fluierul final, pe Old Trafford s-au auzit huiduieli, în timp ce United a suferit a treia înfrângere a sezonului şi a doua în două meciuri consecutive, după înfrângerea de duminică în faţa echipei Manchester City, notează AP, citaţi de News.ro

United conducea cu 2-0 după 10 minute de joc împotriva echipei Brighton, graţie golurilor marcate de Shea Lacey '8 şi Mason Mount '10.

Însă Brighton a reuşit o revenire spectaculoasă, Charalampos Kostoulas ('45+1) reducând diferenţa înainte de pauză, iar Pascal Gross '65 şi Maxim De Cuyper '69 asigurând victoria după pauză.

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Înfrângerea înseamnă că United a fost eliminată din competiţie într-o fază timpurie pentru al doilea sezon consecutiv.

M.U.
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