Sabrina Voinea ar fi hărţuit-o pe Denisa Golgotă: "E un bully. A spus că-i dă pumni până o desfigurează"

Scandal uriaș în gimnastica românească. Denisa Golgotă (23 de ani) acuză că a fost hărțuită şi că deşi a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică, nimeni nu a făcut nimic, relatează as.ro. Deși gimnasta nu a numit public cine a agresat-o, potrivit golazo.ro, una dintre presupusele agresoare este Sabrina Voinea, care ar fi amenințat-o că o va lovi până la desfigurare. Mama Sabrinei, antrenoarea și fosta gimnastă Camelia Voinea, susține că totul este o calomnie şi că o va da în judecată pentru acuzații false, relatează ProSport.

Scandal în lotul național de gimnastică feminină al României, după Campionatul Mondial de la Jakarta. Denisa Golgotă a declarat după revenirea în ţară, pentru as.ro, că a depus o plângere oficială împotriva unei colege de lot pentru hărțuire fizică și psihologică. Gimnasta de 23 de ani a declarat că a fost amenințată repetat cu bătaia, chiar și cu desfigurarea, fără ca Federația Română de Gimnastică (FRG) să ia vreo măsură.

"Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât și hărțuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federație. Cam toată lumea știe la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic. Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate", a declarat gimnasta, conform as.ro.

Potrivit GOLAZO.ro, colega acuzată de Denisa este Sabrina Voinea (18 ani), fiica fostei campioane, în prezent antrenoare, Camelia Voinea. Surse din anturajul lotului susțin că Sabrina ar fi făcut amenințările în mod deschis, în prezența altor persoane, iar atmosfera din cadrul echipei a devenit una toxică. Sabrina ar fi beneficiat de un tratament preferențial, ceea ce ar fi amplificat tensiunile, mai scrie sursa citată. În plus, o altă gimnastă, Anamaria Mihăescu, ar fi făcut o plângere similară.

"Sabrina a spus, în repetate rânduri, de față cu mai multă lume, că "o să-i tragă 100 de pumni în cap", că o "să-i dea pumni în gură până o desfigurează". Nu e un secret pentru cei din Federație. Denisa are personalitate, iar asta o deranjează pe Sabrina, așa cum o deranja și la Ana Maria Barbosu. Nu cred că se mai pot antrena împreună, pentru că atmosfera e toxică. Una are voie să mănânce ceva, alta nu, mănâncă altceva. Alta are voie la un anumit tip de medicație, cealaltă nu. Sabrina e un bully! Asta și pentru că mama ei o încurajează", ar fi spus sursa citată.

Denisa Golgotă a concurat în finala de la sol, unde a obținut locul 7, deși cu doar două zile înainte a suferit o toxiinfecție alimentară severă din cauza căreia a pierdut 2 kilograme. Nu ar fi avut ajutorul Federației pentru acces la alimentație separată, ţinând cont că turneul s-a desfăşurat în Asia. În schimb, Sabrina ar fi mâncat separat, pentru că ar fi avut acces la alte fonduri, potrivit sursei citate.

Președintele FRG, Ioan Suciu, a declarat că nu este la curent cu detaliile plângerii și că urmează să se facă o analiză. "Nu știu ce plângere, o altă plângere. Am avut o discuție în federație acum ceva vreme. Urma să se încheie Campionatul Mondial, i-am spus și Denisei, în urma căruia să facem o analiză foarte serioasă și cu privire la rezultate și la tot ce s-a întâmplat în acest proces de pregătire. Că lucrurile… sigur că n-au stat extraordinar".

Camelia Voinea a acuzat la rândul ei o răzbunare "murdară" din partea Denisei Golgotă, care nu reușește de foarte mult timp să ia "fața" fiicei sale. "Este o frustrare pentru rezultatele slabe de la Mondiale și nu numai de la această competiție, nu există nicio legătură cu realitatea. Asta pentru că Sabrina a avut punctaje și locuri superioare la aceste Mondiale. Există doar manipulări ale anumitor persoane. Dacă își va menține declarațiile și nu își cere scuze, o voi acționa în judecată", a declarat pentru ProSport Camelia Voinea.

România a plecat fără nicio medalie de la Campionatele de la Jakarta. Sabrina s-a clasat pe locul 7 în finala de la bârnă și pe locul 4 în cea de la sol, iar Denisa Golgotă pe locul 7 în finala de la sol.

