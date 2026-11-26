O situaţie cel puţin surprinzătoare. Miercuri, meciul dintre echipa din Emiratele Arabe Unite Al Jazira, antrenată de Cosmin Olăroiu, şi formaţia iraniană Gol Gohar, din cadrul AFC Champions League 2, a fost marcat de momente neobişnuite, relatează RMC Sport.

Scandal la meciul echipei lui Olăroiu. Arbitrul, acuzat că era beat, înlocuit la pauză - Captură X - GÖLGE ADAM

În minutul 32, arbitrul sirian Hanna Hattab a întrerupt jocul în urma unui fault comis lângă linia de tuşă. Cu o expresie severă pe chip şi după ce a dispersat un grup de jucători adunaţi în jurul său, acesta se îndreaptă spre locul faultului înainte de a-şi schimba direcţia şi a se întoarce spre portarul Ersin Destanoglu. Apoi decide să-i acorde un cartonaş galben portarului echipei Al Jazira, deşi acesta se afla la polul opus faţă de locul faultului.

Această decizie a provocat imediat confuzie în rândul echipei din Emiratele Arabe Unite. Toţi jucătorii păreau uimiţi de situaţie. După câteva minute de întrerupere şi o discuţie cu al patrulea arbitru, arbitrul a decis în cele din urmă să anuleze cartonaşul galben.

La pauză, antrenorul echipei Gol Gohar a declarat pentru un post media iranian că arbitrul „nu era în starea lui normală”. Considerând că arbitrul consumase alcool în timpul meciului, clubul iranian ar fi ameninţat chiar că nu va mai reveni pe teren şi ar fi alertat Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC).

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Înlocuit de al patrulea arbitru, arbitrul de centru nu şi-a mai continuat atribuţiile în repriza a doua, fără să se ofere vreo explicaţie. Până în prezent, ipoteza consumului de alcool nu a fost confirmată.