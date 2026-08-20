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Selecţionerul Egiptului, spitalizat de urgenţă după ce soţiile acestuia s-au luat la bătaie

Hossam Hassan, selecţionerul Egiptului, a avut de suferit de pe urma relaţiei tensionate dintre soţiile sale Hossam Hassan, selecţionerul Egiptului, a avut de suferit de pe urma relaţiei tensionate dintre soţiile sale - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 20.08.2026, 08:25 | Modificat la 20.08.2026, 08:28

A avut un parcurs deosebit la Cupa Mondială 2026 şi şi-a prelungit contractul de selecţioner până în 2030, dar Hossam Hassan, selecţionerul Egiptului, nu are parte de linişte în plan familial.

Jurnaliştii egipteni anunţă că, aflat într-o vacanţă în Porto Marina, una dintre staţiunile de lux ale Egiptului, Hossam Hassan a fost implicat într-un incident groaznic alături de cele două soţii ale sale, Howaida El-Gharbawy şi Dina Mostafa.

Există informaţii care arată că cele două femei s-au luat la harţă în cafeneaua hotelului în care erau cazate, iar de la vorbe şi până la fapte a mai fost un singur pas, confruntarea transformându-se într-una fizică.

Howaida şi Dina s-au luat la bătaie şi chiar şi-ar fi produs răni prin tăiere. Hossam Hassan a intervenit şi a aplanat cu greu conflictul, ajutat de oamenii de ordine din hotel, însă consumul emoţional l-ar fi făcut pe tehnicianul de 60 de ani să leşine.

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Selecţionerul Egiptului a fost transportat de urgenţă la spital, iar doctorii au reuşit să-l repună pe picioare. 

Imediat după conflict, Hossam Hassan a decis să divorţeze de prima soţie, Howaida El-Gharbawy, cu care tehnicianul are trei copii. Mutarea a fost confirmată de Mohamed Shams, avocat ce o reprezintă pe Dina Mostafa, soţie cu care Hossam Hassan are doi copii.

Sub comanda lui Hossam Hassan, naţionala Egiptului a fost una dintre revelaţiile Cupei Mondiale 2026, competiţie ce a fost transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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